¿Cómo avanza la obra del Metro de la 80 en Medellín? Esto afirma su gerente Tomás Elejalde

Render de la estación San Germán del Metro ligero de la 80 en Medellín. Foto: Metro de Medellín

El metro ligero de la 80 es la obra de movilidad más ambiciosa que tiene Medellín desde que el metro pesado empezó a rodar en 1995: un corredor por el occidente de la ciudad, entre las estaciones Caribe y Aguacatala. Tras casi seis años de su anuncio, las obras del proyecto ya se ven en la calle: manzanas de edificaciones demolidas, excavaciones abiertas y frentes de obra a lo largo de la avenida 80.

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