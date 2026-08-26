Se registró el desplome de tres techos en Argelia, Antioquia, tras sismo de este miércoles

Los tejados cayeron de tres edificaciones en el parque principal de Argelia, Antioquia. Foto: Captura de pantalla

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Tras el sismo que se registró en la mañana de este miércoles 26 de agosto de 5,4 de magnitud y epicentro en Los Santos, Santander, las autoridades en Antioquia confirmaron el colapso de los techos de tres edificaciones antiquísimas, en el parque principal del municipio de Argelia.

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Según señaló el director de Planeación de la localidad, Camilo Montoya, a El Colombiano, el hecho causó temor entre la comunidad, aunque no dejó personas lesionadas, debido a que quienes viven en el lugar estaban en ese momento en una huerta.

“Seguramente, la estructura de la cubierta quedó afectada (por el terremoto del 10 de agosto), y ya con el sismo de hoy terminó de verse afectada y por eso colapsó la cubierta”, añadió el funcionario, quien también indicó que se hacen las evaluaciones de riesgo con drones, así como se está verificando si las familias que vivían en estas edificaciones requieren ser trasladadas a un albergue.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que, tras una inspección del Dagran en los municipios del departamento, se confirmó que no hubo más afectaciones por el sismo de esta mañana que se registró con fuerza en varias ciudades del país como Medellín y Bogotá.

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“Tras el sismo de las últimas horas, hemos contactado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo en todo el territorio. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. En Argelia se registraron daños en la cubierta de tres viviendas. Continuamos monitoreando la situación para atender cualquier eventualidad”, indicó el mandatario.

Argelia fue uno de los municipios de Antioquia que registró afectaciones tras el terremoto que se presentó el pasado 10 de agosto y que deja más de 300 muertos en todo el país. Según habitantes de la zona, la mayor parte de las afectaciones se han registrado en sectores rurales, donde se reportó la caída de techos, así como fallas en muros y soportes.