¿Cómo consultar en SIMO los resultados de las pruebas escritas de Antioquia 3?

Imagen de referencia. Quienes pasaron la prueba ahora deberán esperar el estudio de antecedentes. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 17 de diciembre, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) publicó los resultados de las pruebas escritas de la convocatoria Antioquia 3, en la que se ofertan empleos en diferentes entidades públicas del departamento.

Lea: “Mientras haya tinta”, un cortometraje animado sobre Guillermo Cano Isaza

Los resultados de estas pruebas son importantes para quienes se postularon, ya que de ellas depende su paso al siguiente componente, así como el puesto provisional en la carrera frente a los otros candidatos.

Para revisar cuáles fueron los resultados y la forma cómo se evaluó la prueba escrita, se requiere que los aspirantes ingresen a la plataforma del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

Le puede interesar: Mujer murió tras practicarse una cirugía estética en Cali: esto se sabe

¿Cómo consultar los resultados de las pruebas en SIMO?

Para corroborar los resultados, los candidatos deberán ingresar a la plataforma simo.cnsc.gov.co (si la página no le carga, puede intentarlo en otros navegadores como lo han recomendado varios de sus usuarios), donde se debe poner el usuario y contraseña asignada.

Una vez se ingrese a la plataforma, se debe buscar en el panel de control, donde hay que buscar la sección de “Mis Empleos” y allí seleccionar “Proceso de Selección Antioquia 3”.

Una vez escogida esta opción se debe hacer clic en “Resultados”, donde se desplegarán varias opciones entre las que se encuentra “Resultados y solicitudes a prueba”, en la que podrá encontrar si se cumplió con el puntaje mínimo para pasar el umbral del cargo (65 puntos) para seguir en el proceso, y detalles de cómo se asignó el puntaje, bajo los siguientes parámetros:

Competencias Funcionales : que es un puntaje eliminatorio.

Competencias Comportamentales : que es el clasificatorio

Verificación de Requisitos mínimos: si cumple con las condiciones para ser admitido.

En la “Sumatoria de puntajes obtenidos en el concurso” se podrá ver si se cumplieron los ponderados necesarios para continuar en el proceso de selección y, en caso de hacerlo, la posición en la que quedó con respecto a los otros aspirantes.

Reclamaciones

Quienes consideren pedir una revisión de los resultados tendrán cinco días hábiles para hacerlo, es decir, entre el 18, 19, 22, 23 y 24 de diciembre de 2025.

Para ello se puede consultar la cartilla (aquí), así como se puede solicitar el acceso a las pruebas y la fórmula que empleo la Universidad Libre para hacer la calificación.

Para el 5 de enero se programó la citación de entrega de material, en la que se entregan los cuadernillos con las respuestas correctas para que los reclamantes complementen la reclamación. Para ello tendrán plazo hasta el 14 de enero.

¿Qué viene en el proceso?

Una vez surtan los procesos de reclamación y las correspondientes respuestas, viene la valoración de antecedentes en la que se evalúa la hoja de vida, los estudios y la experiencia, adicional a los requisitos mínimos que se hacen en la etapa inicial.

Una vez culminado este proceso y seleccionados los ganadores del proceso, se hará el nombramiento, el cual se estima hacia mediados del próximo año.