Mujer murió tras practicarse una cirugía estética en Cali: esto se sabe

Imagen de referencia. La mujer que murió fue identificada como Orfa Márquez, oriunda de Suárez, Cauca. Foto: Getty Images

Una mujer oriunda de Suárez, Cauca, murió tras someterse a un procedimiento estético en Cali. El caso ocurrió el sábado 13 de diciembre y fue denunciado por sus familiares ante la Personería de Cali por presunta negligencia médica.

La víctima fue identificada como Orfa Márquez, contratista de la alcaldía de Suárez y familiar de la vicepresidenta Francia Márquez. La mujer viajó hasta Cali con el propósito de realizarse la intervención estética. Pero, tras el procedimiento, presentó complicaciones y falleció en una casa clínica de la ciudad.

La Personería confirmó que la denuncia fue presentada por la familia de Márquez, lo que motivó un pronunciamiento oficial de la entidad que solicitó a las autoridades de salud reforzar controles sobre los establecimientos donde se practican este tipo de intervenciones.

El personero, Gerardo Mendoza, expresó su preocupación y rechazo por lo ocurrido, al advertir que este nuevo caso es una muestra de los riesgos a los que se exponen al acudir a establecimientos que no cumplen con las condiciones exigidas por la ley.

“La vida y la salud de las personas no pueden ponerse en riesgo por la falta de controles ni por la informalidad en la prestación de servicios médicos. Es indispensable que se ejerza una vigilancia estricta sobre este tipo de clínicas y que se garantice el cumplimiento de la ley”, Precisó Mendoza.

Además, indicó que es de gran importancia establecer en qué condiciones le realizaron el procedimiento a Márquez y verificar si el centro de atención contaba con los permisos y requisitos legales para prestar servicios de cirugía estética.

Por su parte, la secretaría de Salud informó que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía y que están a la espera del dictamen forense de Medicina Legal para establecer la causa de la muerte.

“El caso está en conocimiento de la Fiscalía y estamos a la espera del dictamen forense correspondiente de Medicina Legal para dictaminar la causa final de muerte de esta paciente. Estamos realizando acciones de vigilancia y control al establecimiento donde se aplicó aparentemente un biopolímero, pues al parecer no cumple con las condiciones debidas de habilitación”, expresó el secretario de salud de Cali, Germán Escobar.

Por otro lado, la administración municipal de Suárez lamentó la muerte de Márquez y envió sus condolencias a la familia a través de un comunicado. “El alcalde César Cerón y el equipo de la Alcaldía expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Orfa Márquez, contratista y compañera de nuestra administración. Hoy despedimos a una mujer cuyo paso por nuestra institución dejó huella no solo por su compromiso, sino por su profunda calidad humana, su sensibilidad y la calidez con la que siempre acompañó cada proceso”, dice el comunicado.

Un hecho similar ocurrió en la ciudad en octubre en el que murió la dominicana Alicia Stone, una detective del Departamento de Policía de Nueva York, quien se practicó una liposucción y un levantamiento de glúteos en un centro estético.