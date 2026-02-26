¿Cómo será el cierre de Las Areneras en Amagá? Este fue el acuerdo

Imagen de referencia. Obras en el sector Areneras para el proyecto Pacífico 1 llevaban en vilo más de dos años. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

Después de más de dos años de disputas entre la concesión Pacífico 1, la Gobernación de Antioquia y los alcaldes del Suroeste antioqueño, se concretó el cierre del sector Las Areneras, en Amagá. El acuerdo establece que las restricciones empiezan este jueves 26 de febrero de 2026 y operarán de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., con paso controlado a un solo carril y circulación alternada cada 15 minutos en una primera etapa.

A medida que avancen las obras, que podrían extenderse por más de un año, podrían implementarse medidas adicionales, incluidos cierres totales en la zona por períodos específicos.

Estas intervenciones son necesarias para ejecutar el Retorno 2, una obra que se construirá a nivel y que exige intervenir el terreno adyacente a la vía nacional. Los trabajos incluyen movimiento de tierra en el costado derecho en sentido Amagá-Medellín, estabilización de taludes con concreto lanzado y cables de acero, construcción de 12 terrazas y refuerzo del terreno mediante anclajes y recubrimiento de concreto, labores que por su complejidad requieren restricciones al tráfico durante su ejecución.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que “se acordó la conformación de un comité de seguimiento que incluya representantes de distintos sectores, alcaldías del Suroeste y voceros del sector transporte, que permita evaluar la ejecución del plan y proponer ajustes, garantizando el avance oportuno en la construcción de las obras y la seguridad de usuarios de la vía y operarios”.

En la reunión se definieron las condiciones de los cierres viales con el objetivo de minimizar su impacto sobre la economía de la región y avanzar en el proyecto que busca conectar Antioquia con el sur del país.

Aunque la Gobernación y los mandatarios locales propusieron realizar las obras en horario nocturno para mitigar el efecto sobre la movilidad y la economía del Suroeste, la concesión descartó esta opción por los riesgos que implica la temporada de lluvias y el volumen de material que debe movilizarse.

La Alcaldía de Amagá aclaró que “se realizará una prueba piloto entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., con paso a un carril y cambio de sentido cada 15 minutos. Posteriormente, se evaluarán los resultados. Seguimos trabajando por soluciones que permitan avanzar en las obras sin detener el desarrollo de nuestra región”.