Condenan a Medellín y a constructora CDO por desplome de edificio Space en 2013

En esta tragedia murieron 12 personas y se perdieron al menos $27.255 millones en el desplome de 41 inmuebles.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de segunda instancia, condenó a la constructora Lérida Constructora de Obras S.A., así como al municipio de Medellín y a otros funcionarios, por los perjuicios materiales y morales ocasionados tras el desplome del edificio Space en el año 2013, que dejó 12 personas muertas.

(Le puede interesar: Alerta por caracoles africanos en Barranquilla, ¿por qué son peligrosos?)

La decisión del tribunal implica al municipio de Medellín, a Pablo Villegas Mesa y Álvaro Villegas Moreno, representantes de la constructora; al excurador Carlos Alberto Ruiz Arango, a Juan José Restrepo Posada y a Emilio Restrepo Posada.

La suma de dinero que deberán asumir es de $30.891 millones, distribuida de la siguiente forma: el 25% corresponde a la administración municipal, mientras que el 75% restante estará a cargo de los representantes de la constructora y de los demás implicados.

Son $27.255 millones por la pérdida de 41 inmuebles; $3.000 millones por la pérdida de muebles y enseres; $581 millones por los cánones de arrendamiento de vivienda que han debido pagar los afectados; y $55 millones a favor de quienes allegaron contratos de arrendamiento por cánones dejados de percibir tras el desplome del edificio.

(También puede leer: Video: estudiantes protagonizaron fuerte pelea en colegio de Cali)

En el fallo también se exhorta a las empresas Axa Colpatria, la Previsora Compañía de Seguros, Mapfre y Allianz a pagar lo que les corresponde por las pólizas.

Entretanto, Carlos Eduardo Ruiz García, representante de las víctimas de la constructora CDO dijo a El Colombiano: “si el municipio se hubiera dado cuenta de que la constructora no cumplía, o hubiera ejercido supervisión, o no hubiera entregado las licencias, el edificio no se hubiera caído. Por ahora es una gran victoria, un precedente para el resto de edificios enfermos. Hasta que no se venda el lote no podemos cerrar este capítulo del todo”.

Cabe recordar que la semana pasada se declaró calamidad pública con el fin de atender el deterioro del edificio Continental Towers, el cual hace parte del complejo de unidades afectadas por el colapso del edificio Space en octubre de 2013.

(Le puede interesar: Así será la programación del Festival de Cine de Jardín, Antioquia)

Así, el pasado domingo 11 de septiembre culminó la evacuación de 126 familias de la urbanización Interclub, en Medellín, por el riesgo que representa la estructura del edificio, ubicado en El Poblado y evacuado en el 2013 por las fallas estructurales que ponían en peligro a sus residentes. Al igual que el el edificio Space, que colapsó hace casi nueve años, Continental Towers fue construido por la constructora CDO.