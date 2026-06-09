Confirmaron muerte de hincha fuera del estadio Atanasio Girardot tras final Junior-Nacional

Hinchas de Nacional agredieron a uno de Junior, durante el partido de vuelta de la final de la Liga de Colombia. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La final del futbol profesional colombiano, que se jugó entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, dejó un balance agridulce: además de una persona muerta, hubo 12 personas lesionadas y al menos 16 personas llevadas a centros de traslado por protección por las riñas y desmanes que se registraron tras el encuentro.

Lea: Santa Marta le hace frente al pez león, convirtiéndolo en fuente de empleo y alimento

La violencia se comenzó a presentar en medio del partido de fútbol, luego de que el árbitro anuló un gol de Nacional. Hinchas del equipo verdolaga rompieron el vidrio de la cabina donde se encontraba el periodista Juan José Peláez, lo que le ocasionó lesiones.

Al respecto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, rechazó lo ocurrido y confirmó la captura del presunto agresor, quien fue puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía.

En el transcurso del encuentro se presentaron riñas en la parte occidental alta y los sectores norte y oriental, entre hinchas de Nacional y los del Junior que lograron entrar al estadio. Adicionalmente, fue capturado un hombre que entró a la cancha cuando se preparaba la tarima para entregar la copa, así como las autoridades tuvieron que intervenir cuando otro insultó a los jugadores del equipo tiburón.

Le puede interesar: Niña de 13 años murió atrapada en incendio en una casa en Rionegro, Santander

Las tensiones continuaron al final del partido. En los alrededores del estadio Atanasio Girardot, los hinchas lanzaron pólvora, por lo que entraron a intervenir uniformados antimotines de la Undmo. Adicionalmente, se registraron desmanes, en medio de los cuales, según las autoridades, fueron trasladadas 16 personas a Centros de Traslado por Protección. De los 12 lesionados, uno tuvo que ser trasladado a centro asistencial por heridas.

Ante los hechos, tanto los futbolistas como los periodistas tuvieron que ser evacuados del estadio en tanquetas de las autoridades.

Hincha muerto

En la mañana de este martes 9 de mayo, las autoridades confirmaron la muerte de Johan Alexander Leal, de 22 años, quien fue herido con arma blanca en medio de los desmanes que se presentaron fuera del estadio.

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que se impusieron 16 comparendos y capturaron tres personas señaladas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.