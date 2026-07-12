Conozca los cierres viales en Medellín para el fin de semana

Obra en la avenida Las Palmas en Medellín implicará cambios en la vía. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín anunció los cierres viales para este fin de semana, entre el viernes 10 de julio y el lunes 13 de julio de 2026, debido a intervenciones de infraestructura y a la realización del evento deportivo Running Allianz 15k. La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los conductores para planear con anticipación sus desplazamientos teniendo en cuenta la siguiente información:

Cierre en la avenida Las Palmas

Este fin de semana entrará en vigencia un cambio vial en la avenida Las Palmas, pues entre el viernes 10 de julio y el lunes 3 de agosto de 2026 se implementarán modificaciones viales en la avenida Las Palmas a la altura del sector Chuscalito, kilómetro 7. La calzada en dirección San Diego–Alto de Las Palmas estará cerrada y la circulación se habilitará en doble sentido por la calzada opuesta, con un carril de subida y otro de bajada.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, explicó que los trabajos hacen parte de la intervención en la quebrada La Presidenta e incluyen obras hidráulicas, de estabilización y la recuperación de la calzada.

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Por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, recomendó “planear los recorridos con anticipación, salir con más tiempo y usar vías alternas como Los Balsos y la Cola del Zorro. Estas obras pueden generar congestión, por eso pedimos paciencia y ofrecemos disculpas a la ciudadanía”. Para quienes descienden, se sugiere tomar el retorno número 8 o el número 6; para quienes suben, utilizar la Cola del Zorro o la avenida Los Balsos.

Cierres viales por Running Allianz 15K

El domingo 12 de julio habrá cierres viales por el evento deportivo Running Allianz 15K, que contará con la participación de aproximadamente 4.000 corredores. La carrera se desarrollará entre las 6:30 a.m. y las 9:00 a.m., con salida y llegada a la altura de la Universidad Eafit, en la calle 4 Sur con avenida Las Vegas.

Los cierres se implementarán entre las 6:00 a.m. y las 9:30 a.m. en los corredores por donde pasará la competencia: tramos de la avenida Las Vegas hasta la calle 42A, cerca a Plaza Mayor, así como por la avenida Ferrocarril, el sector del Cerro Nutibara, la calle 30, la carrera 65, la avenida Guayabal, la calle 16 y la glorieta Aguacatala. Esto también afectará varias rutas de transporte público.

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El montaje del evento iniciará el sábado 11 de julio a las 11:00 p.m. y finalizará el domingo 12 a las 12:00 m. en la carrera 48 (avenida Las Vegas) entre las calles 4 sur y 10 sur, sobre la calzada occidental.