Línea H del metrocable de Medellín está cerrada desde el terremoto: hacen inspecciones

Inspecciones e intervenciones en la línea H del Metrocable de Medellín tras el sismo. Foto: Metro de Medellín

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El Metro de Medellín confirmó que durante el día de este martes 11 de agosto se mantendrá suspendido el servicio de la Línea H del Metrocable, mientras el personal técnico adelanta las labores de inspección en la infraestructura del sistema, después del sismo que impactó a Colombia el lunes 10 de agosto. En redes sociales se difundieron videos de usuarios que se encontraban dentro de las cabinas al momento del temblor y vivieron momentos de pánico en medio de fuertes sacudidas de la cabina suspendida en el aire.

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La suspensión afecta principalmente a los habitantes de la zona centro oriental de Medellín, dado que este cable une el sistema tranvía con la estación Villa Sierra ubicada en la comuna 8, Villa Hermosa.

De acuerdo con el Metro, una vez ocurrió el sismo se activó el protocolo de inspección técnica sobre las distintas líneas del metro, incluida la Línea H. Durante esa evaluación, los equipos identificaron que era necesario ejecutar algunas intervenciones para garantizar la seguridad del servicio. A través de su cuenta de X explicaron que “nuestros equipos continúan realizando inspecciones y revisiones topográficas de la infraestructura para garantizar condiciones seguras de operación”, y se espera que el servicio reabra hoy mismo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó las alternativas a esta ruta de transporte por medio de su cuenta de X: “para quienes utilizan esta línea, tendremos las siguientes rutas alternas: C6-006: se puede abordar cerca a la estación Villa Sierra e integra en Alejandro Echavarría. 107 Perlas: se puede abordar cerca a la estación Miraflores y parada Loyola e integra en Alejandro Echavarría. El resto del sistema está operando con normalidad”.

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Tras completar las revisiones correspondientes, la empresa ya restableció el servicio en las líneas A y B de trenes (en la que se reparó una fisura en los rieles de la estación Prado), el tranvía, las líneas 1, 2 y O de buses, así como las líneas J, K, M y P del Metrocable. El gerente del Metro, Tomás Elejalde, agradeció la comprensión de los usuarios por la interrupción y confirmó que la Línea H sigue en proceso de inspección.