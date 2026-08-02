Crearon beca de periodismo en Antioquia en honor a Mateo Pérez, ¿cómo postularse?

La beca se entrega en honor a Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado de Yarumal. Foto: Gobernación de Antioquia

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Bajo el lema “Donde una historia fue silenciada, nacen nuevas voces”, la gobernación de Antioquia anunció la apertura de la Beca de Periodismo Mateo Pérez Rueda, con la que se busca homenajear el legado del joven periodista de Yarumal, que fue asesinado este año en el departamento.

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La oportunidad de formación permitirá a 16 jóvenes de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) acceder a un programa técnico en Periodismo digital, así como los beneficiados recibirán apoyo para transporte y manutención.

La iniciativa busca fortalecer los procesos comunitarios y dar “herramientas académicas y prácticas a jóvenes con vocación por el periodismo, para que narren las realidades de sus comunidades, contribuyan a preservar la memoria de los territorios y ejerzan este oficio con rigor y compromiso”, señaló en comunicado la gobernación.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, añadió que: “tenemos mucha ilusión en que, con estas becas, muchos jóvenes en Antioquia y en el país puedan formarse y cuenten las historias de su ruralidad; si muchos jóvenes como Mateo comienzan a develar los intereses que hay detrás de quienes siguen infringiendo la violencia en Colombia con proyectos insurgentes”.

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El programa tiene una intensidad de 768 horas. Según la gobernación, se financiarán los COP 3,6 millones que cuesta el técnico, así como se darán mensualmente COP 2,2 millones a los becarios para su sostenimiento y transporte.

Las clases las dará la Universidad Minuto de Dios en su sede de Bello, mientras que las prácticas se realizarán en el periódico El Colombiano y el canal Teleantioquia.

¿Quiénes se pueden postular?

Se recibirán postulaciones de personas entre los 18 y 28 años, que residan en alguno de los 55 municipios PDET y ZOMAC de Antioquia. Además, deben haber terminado el bachillerato, estar inscritos en el Sisnén, haber participado en un proyecto periodístico y no tener formación universitaria.

¿Cómo postularse a la beca de periodismo?

Los interesados deben ingresar a la página de la gobernación (https://www.antioquia.gov.co/) o a este link y llenar el formulario, en el que piden información básica como nombre, documento de identidad, datos de contacto e información relacionada con la formación previa.

Con base en esto se hará una preselección, que incluye una prueba psicotécnica y la presentación de un video de máximo un minuto en el que expliquen por qué desean ser beneficiarios de la beca.

La convocatoria está abierta hasta el 17 de agosto. El 20 se terminarán de conocer los seleccionados, mientras que el inicio de las clases será el 27 del mismo mes.

“Al crear y respaldar esta beca, no solo están brindando una oportunidad para que nuevos talentos puedan formarse y transformar sus vidas, están realizando un acto de profunda trascendencia humana y social. Demostrar que la memoria es semilla y también puede convertirse en esperanza. Con iniciativas como estas dignifican la memoria de quienes ya no están”, dijo Julián Pérez Rueda, hermano de Mateo Pérez Rueda.