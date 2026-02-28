¿Cuáles serán los cierres viales en Medellín este fin de semana?

Imagen de referencia. El Parceros Run 2026 se realizará el domingo 1 de marzo en la avenida Bolivariana de Medellín, con tres categorías y cierres viales desde el sábado. Foto: Alcaldía de Medellín

El domingo 1 de marzo de 2026, entre las 6:30 a. m. y las 10:00 a. m., se realizará el evento deportivo Parceros Run 2026 en Medellín, con salida y llegada en la vía del centro comercial Unicentro, sobre la calzada sur de la diagonal 66B, avenida Bolivariana. Por esta razón, habrá cierres viales y pasos controlados en el sector durante la jornada.

Adicionalmente, desde las 6:00 p. m. del sábado 28 de febrero y hasta las 2:00 p. m. del lunes 2 de marzo, se realizará un cierre exclusivo en las transversales 34A y 34B de la avenida Bolivariana para el montaje y desmontaje de tarimas.

El evento contará con tres categorías: 5K, 10K y 15K, todas sobre el mismo recorrido pero con horarios escalonados. La categoría 15K arrancará a las 7:00 a. m. y finalizará a las 10:00 a. m.; la 10K saldrá a las 7:05 a. m. con cierre a las 9:15 a. m.; y la 5K comenzará a las 7:10 a. m. y concluirá a las 8:25 a. m

Para garantizar el orden vial, 64 agentes de tránsito estarán desplegados en el sector durante el evento. Las principales afectaciones se concentrarán alrededor de la Clínica Las Américas, donde se habilitará un acceso controlado, y en la avenida Bolivariana, donde tanto la línea O del Metro como el corredor de Metroplús en la 66B tendrán paso regulado, especialmente a la altura de la pista Mariana Pajón.

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad sugiere a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos, seguir las indicaciones de los agentes y la señalización temporal, y consultar el mapa oficial del evento para conocer los puntos de mayor congestión y las rutas alternas disponibles.