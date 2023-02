¿De qué murió “muñeco Zed”, el reconocido artista callejero de Medellín?

El artista callejero, reconocido especialmente en el centro de Medellín, llevaba 25 años en su oficio. Foto: Tomado de Hora13Noticias

Junín es una de las calles más representativas del centro de Medellín, donde se encuentran comerciantes, compradores, turistas y artistas callejeros. Muñeco Zed era uno de esos personajes emblemáticos que la gente se encontraba cada vez que pasaba por allí.

Su nombre real era José Daniel Duarte Peña, aunque poco se conocía. Tenía 35 años y llevaba 25 realizando su perfomance en el que interpretaba a un muñeco con indumentaria, maquillaje y movimientos que lo asemejaban a uno de verdad.

Caminando por las calles de Medellín, tuve la oportunidad de conocer al 'Muñeco Zed', y me sorprendió en gran magnitud su talento.



Hoy le decimos adiós.🙏

Que en paz descanse, 'Muñeco Zed'🙏🖤😪#Medellin #Muñecozed pic.twitter.com/8YTfBYsyei — Sandra Segovia Marín (@sandrasegovia23) February 8, 2023

Últimamente venía presentando problemas de salud que le dificultaban hacer su show callejero, por lo que dejó de trabajar mientras se estaba realizando un tratamiento en la clínica León XIII de Medellín. Lamentablemente, en la mañana del martes murió en una sala UCI de esta institución médica.

¿De qué murió “muñeco Zed”?

En una entrevista que le realizó el medio local Telemedellín el artista contó las dificultades que tenía para trabajar. Incluso se le ve con sandalias y medias altas para no dejar ver la hinchazón. “Me da mucho cólico, se me hinchan las piernas y las pantorrillas, se me hinchas los pies, no me puedo mantener mucho de pie”, aseguró el artista conocido como Muñeco Zed.

También los creadores de contenido denominados “Los locos de Medellín”, habían publicado un video en Tik Tok, donde Muñeco Zed, con las manos temblorosas y mostrando la afectación que tenía en su lengua, explica la enfermedad que padecía y los problemas económicos que también afrontaba.

“Esta tos es un neumonía crónica, es decir, que con una comida mal pasada la lengua se me traba, se me va pa’ dentro. Los parceros influencers me encontraron y me dijeron que a ellos le habían cotando que yo estaba enfermo. Hicieron una Teletón para ayudarme a pagar el arriendo”, aseguró.

También afirmó que los jóvenes creadores de contenido le pagaron el tratamiento que estaba llevando en la clínica: “Ya fui a la León XIII y me van a hacer una colonoscopia. Ojalá me mejore porque los pies se me hinchan y no me dejan camellar”.

Finalmente no pudo recuperarse y tras su fallecimiento han sido muchos los mansajes de condolencias en redes sociales. En otro video en Tik Tok, el mismo grupo de jóvenes influencers aparecen dándole el ultimo adiós junto con un grupo de personas que conocieron a Muñecp Zed.

Una de ellas lamentó el hecho: “se va un gran artista, bien caracterizado. Decirle a los artistas callejeros que tienen que seguir ganado sus espacios en los corredores y los parques porque son ellos los que embellecen a la ciudad”.