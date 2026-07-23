¿Cómo suena Ciudad Altavoz? El festival que retrata la música alternativa en Medellín

Conciertos del primer fin de semana de Ciudad Altavoz en Medellín. Los músicos buscan clasificar al Festival Internacional Altavoz en octubre. Foto: Alcaldía de Medellín

Punk, rock, metal, rap, ska, reggae, electrónica y alternativa suenan en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz de Medellín, un escenario que se convierte en un mapa sonoro de todo lo que suena en el Valle de Aburrá: Ciudad Altavoz es el circuito de conciertos gratuitos por el que 70 bandas locales compiten por 28 plazas en el Festival Internacional Altavoz en octubre.

Lea: Tres incendios...