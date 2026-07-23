Publicidad

Home

Colombia
Medellín
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo suena Ciudad Altavoz? El festival que retrata la música alternativa en Medellín

Con entrada libre y más de 3.500 asistentes en una sola jornada, Ciudad Altavoz es la antesala del Festival Internacional Altavoz en octubre. En este escenario, los músicos locales buscan clasificar al festival.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Orrego
23 de julio de 2026 - 12:31 p. m.
Conciertos del primer fin de semana de Ciudad Altavoz en Medellín. Los músicos buscan clasificar al Festival Internacional Altavoz en octubre.
Conciertos del primer fin de semana de Ciudad Altavoz en Medellín. Los músicos buscan clasificar al Festival Internacional Altavoz en octubre.
Foto: Alcaldía de Medellín

Punk, rock, metal, rap, ska, reggae, electrónica y alternativa suenan en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz de Medellín, un escenario que se convierte en un mapa sonoro de todo lo que suena en el Valle de Aburrá: Ciudad Altavoz es el circuito de conciertos gratuitos por el que 70 bandas locales compiten por 28 plazas en el Festival Internacional Altavoz en octubre.

Lea: Tres incendios...

Por Laura Orrego

Temas recomendados:

Medellín

Bello

Envigado

Sabaneta

Antioquia

música

festival

Ciudad Altavoz

Festival Altavoz

internacional

emergentes

concierto

público

rock

rap

soul

metal

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.