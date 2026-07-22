Tres incendios simultáneos desatan emergencia en Cali: hay cierres viales y amplio operativo

Mientras avanzan las labores para controlar las llamas, la Secretaría de Movilidad implementó cierres viales para facilitar el trabajo de los organismos de socorro. Foto: Secretaria Movilidad Cali

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atiende este miércoles tres incendios simultáneos en diferentes puntos de la ciudad, una situación que obligó al Sistema Distrital de Gestión del Riesgo a desplegar un amplio operativo de atención e implementar cierres viales en el sector del barrio Porvenir.

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Las emergencias corresponden a dos incendios estructurales, uno en el barrio Porvenir y otro detrás del colegio Las Aguas, en Montebello, además de un incendio forestal en el sector Bonanza. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni víctimas fatales.

El incendio de mayor magnitud

La emergencia más compleja se presenta en el barrio Porvenir, donde el incendio fue reportado sobre las 3:20 p.m. en la calle 32 con carrera 6A.

Según el Cuerpo de Bomberos, en el sitio trabajan cinco máquinas extintoras con 20 unidades, una máquina de altura, un carro tanque, dos ambulancias y cuatro vehículos de logística para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras edificaciones. Imágenes compartidas por ciudadanos muestran una densa columna de humo negro visible desde distintos sectores de Cali.

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De forma paralela, los bomberos atienden un incendio estructural detrás del colegio Las Aguas y un incendio forestal en el sector Bonanza. Para estas dos emergencias fueron desplegadas dos máquinas extintoras con ocho bomberos, un carro tanque y una ambulancia con dos paramédicos.

Cierres viales

Como consecuencia del operativo, la Secretaría de Movilidad implementó cierres en los siguientes puntos:

Carrera 5 con calle 34

Carrera 5 con calle 44

Carrera 7 con calle 34

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas y evitar transitar por la zona mientras avanzan las labores de los organismos de socorro.