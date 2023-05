Denuncian caso de discriminación a pareja gay en polideportivo de Bello, Antioquia

Captura del video grabado por uno de los jóvenes que denunció al vigilante de homofobia. Foto: Archivo

A través de redes sociales, la pareja denunció que fue víctima de discriminación por parte de uno de los guardas de seguridad de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, ubicada en Bello, municipio de Antioquia. El caso habría ocurrido el fin de semana.

Al parecer, los dos hombres estaban compartiendo en una de las zonas verdes del polideportivo, cuando el vigilante los abordó y les pidió que se retiraran del recinto, ya que según él estaban incomodando a las demás personas con sus demostraciones de afecto.

Uno de los jóvenes grabó el momento en el que le reclaman al celador, quien previamente les habría hecho el llamado de atención por estar besándose en ese espacio público.

“Venga amigo, ¿qué estoy haciendo yo malo? Me estoy dando un beso con mi pareja. ¿Porque es un hombre, cierto? Si fueran un hombre y una mujer, usted no tendría ningún problema”, se escucha decir a uno de los hombres en la grabación.

“No, no, no es que es más diferente, hermano”, responde el vigilante a los reclamos de la pareja. Sin embargo, luego este solo se limita a decirles que les está haciendo el llamado de atención “de buena manera”.

El hecho ha despertado la indignación de activistas y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, quienes han sido enfáticos en que es preocupante que aún siga siendo condenadas las manifestaciones de amor entre personas del mismo sexo.

“Qué tristeza que como población LGTBIQ+ no podamos demostrar afectos de cariño y más en un espacio abierto, un espacio donde no se está perturbando la integridad, ni el esparcimiento de nadie”, aseguró en Blu Radio Jacques León, defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+.

Alejandro Botero esta inconforme por que un vigilante de la Unidad Deportiva Tulio Ospina le pidió a una pareja de hombres que evitaran darse cariño en el lugar. pic.twitter.com/HgvnfHhccf — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 7, 2023

¿Qué dicen las entidades frente al caso?

Según reportó el periódico El Colombiano, el Inder de Bello, entidad encargada de la administración del complejo deportivo, indicó que se encuentran investigando lo ocurrido. Sin embargo, la entidad rechazó los hechos.

“Ante la situación que se observa en el video que circula por redes sociales, y del cual no se tiene más información o contexto, se pondrá en conocimiento de las directivas de la empresa de vigilancia, ya que son ellos quienes se encargan del personal destinado a la seguridad de la Unidad Deportiva”, señaló el Inder.

De igual manera, la entidad recalcó que el polideportivo es un espacio abierto para todos los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, hizo una invitación a ser más respetuosos.

“Lo ocurrido es una invitación a ser más empáticos, no solo comprendiendo que el amor no tiene género y todos merecemos respeto, sino que en el mundo coexistimos varias generaciones y con algunas debemos hacer un esfuerzo educativo y no coercitivo, para avanzar de forma positiva en la transformación cultural que nuestra sociedad necesita”, manifestó la entidad.

Antioquia y el aumento de asesinatos población LGBTIQ+

En 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo, reportó 15 homicidios y/o feminicidios en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en el departamento se registraron 24 víctimas de estas violencias. Ahora, en lo corrido de este año, ya han sido seis las personas LGBTIQ+ asesinadas en la ciudad de la capital de Antioquia.

Ante la difícil situación, varias organizaciones y activistas han solicitado a las instituciones y autoridades públicas tomar medidas de manera inmediata, por ejemplo, instan a “retomar las mesas de evaluación de casos convocadas en el año anterior ante los casos y el cumplimiento de los compromisos de estas, pues a la fecha no son suficientes los avances en el esclarecimiento de los hechos”, manifiesta Caribe Afirmativo.