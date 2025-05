Desaparición de Tatiana Hernández: harán búsqueda en el mar con robot sumergible

Familiares y autoridades mantienen activa su búsqueda en la ciudad de Cartagena. / Foto: Redes sociales Foto: Redes Sociales

Un nuevo proceso de búsqueda de la médica Tatiana Hernández, quien desapareció el 13 de abril, en Cartagena, se iniciará este sábado 17 de mayo, tras la llegada de un robot sumergible, con el que se hará retomarás las inspecciones en las profundidades del mar.

El operativo se realizará con el robot denominado YellowFin: Sonar Imágenex, que puede llegar a los 50 metros de profundidad y andar a una velocidad de cuatro nudos. “El dispositivo cuenta con la capacidad de transmitir imágenes simultáneas en tiempo real, a modo de mosaico, claves en la identificación de zonas hasta ahora imposibles de monitorear debido a su difícil acceso, tales como escolleras y espolones”, señaló la alcaldía.

Sumado a esto, la alcaldía explicó que se contrató a una compañía extranjera experta en la búsqueda submarina, así como se complementará este operativo con una embarcación de la Armada Nacional que hará seguimiento en la zona de búsqueda con buzos.

“Lo más importante es decirle a la familia de Tatiana que no descansaremos hasta dar con su paradero. La idea es iniciar los trabajos el próximo sábado. Las personas llegarían a Cartagena este viernes, en horas de la tarde, y el mismo sábado iniciaremos. Esto irá acompañado de una embarcación que tiene unas especificaciones técnicas y de un personal de buzos. Ya hemos conversado con Guardacostas para que nos presten ese acompañamiento”, indicó el secretario de Seguridad, Bruno Hernández.

El robot fue contratado con la empresa chilena con sede en Cartagena, ASI Group, que hará la búsqueda que se tendrá entre cuatro y cinco días continuos. “Se está delimitando la zona en la que van a operar y lo que se tiene presupuestado por parte de ellos es buscar del día sábado al jueves”, añadió Hernández.

Tatiana Hernández desapareció el pasado 13 de abril, tras salir del Hospital Naval de Cartagena, donde hacía su residencia como médica. La última vez que fue vista fue en la escollera sobre la avenida Santander, donde posteriormente fueron encontradas sus chanclas y su celular.

Desde ese momento la búsqueda se ha hecho por tierra y mar, sin mayores resultados. Sobre la investigación de las autoridades, la madre de la joven, Lucy Díaz, indicó a Blu Radio que “de parte de las autoridades, la verdad aún no sé bien cuál es el resultado de la investigación. El día de ayer me entregaron sus equipos electrónicos y me dicen que en este momento van a iniciar todo el análisis de la información encontrada, y me informaron que van a hacer unas investigaciones más a fondo con las personas que ella hizo el internado en el Hospital Naval, es todo lo que me han informado”.

Por esto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo un llamado a la Fiscalía para que presente los avances en la búsqueda de la joven. “Pese a que la recompensa de 200 millones de pesos sigue vigente, frustra que aún no haya claridad. Por eso considero que es clave que la Fiscalía informe a la opinión pública sobre los avances reales, para frenar la ola de especulaciones. Cartagena y la familia de Tatiana lo necesitan”.