Cierre vial temporal en la Avenida Quebradaseca en Bucaramanga tras hundimiento

El hundimiento se habría generado por daños en la red de tuberías del Acueducto Metropolitano. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Un hundimiento se presentó en la intersección de la avenida Quebradaseca con carrera 18 en Bucaramanga en la madrugada del miércoles 13 de agosto. El daño en la vía al parecer fue provocado por afectaciones en la red de tuberías del Acueducto Metropolitano. Las autoridades evalúan las reparaciones que deben hacerse, y mientras tanto la vía estará cerrada.

Tras el reporte, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga llegaron a la zona para evitar accidentes y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

Según comerciantes de la zona, desde días anteriores el pavimento presentaba grietas y cedía. “Lo que más sorprendió es que, tras el bache, se evidenciaron fugas de agua lo que, en el papel, da cuenta de un daño en los colectores. Eso fue lo mismo que vimos hace varios años cuando se registró otro hundimiento”, mencionó Francisco Duarte, comerciante del sector a Vanguardia.

Por su parte, el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS), la Secretaría de Infraestructura, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, iniciaron la evaluación técnica y la planeación de las obras de recuperación que podrían tardar entre 8 y 15 días. “Durante estos días el tramo afectado permanecerá cerrado para ejecutar las intervenciones necesarias en la red de servicios y en la malla vial”, expresó el asesor de Despacho, Deimer Mauricio Mosquera.

Tras el cierre temporal, estos son los desvíos sugeridos: si van en el sentido Sur–Norte deberán tomar la Carrera 23. Y si es en sentido Oriente–Occidente tendrán que utilizar el Boulevard Santander para conectar con la Carrera 15.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito para reducir las congestiones en la movilidad y pidieron paciencia y colaboración durante las reparaciones.