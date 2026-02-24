Detuvieron a brasileño con visa falsa en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Ciudadano brasileño detenido en el aeropuerto de Rionegro por usar documento falso para viajar. Foto: Migración C

En los controles migratorios de rutina del Aeropuerto José María Córdova, el martes 23 de febrero de 2026, fue capturado un ciudadano brasileño que presentó una visa falsa de Estados Unidos para viajar hacia Canadá.

“El extranjero había ingresado al país dos días antes por el Aeropuerto Internacional El Dorado con su pasaporte en regla y al parecer buscaba evadir los controles migratorios desplazándose hasta Antioquia”, detalló Paola Salazar, directora regional de Migración Colombia para Antioquia y Chocó.

Tras la verificación técnica del documento, los funcionarios de Migración Colombia determinaron la falsedad de la visa, conducta que configura el delito de falsedad documental, por lo que el ciudadano quedó a disposición de las autoridades.

Un hecho similar había ocurrido el fin de semana en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando dos ciudadanos de República Dominicana, que habían ingresado al país como turistas, intentaron viajar hacia España el sábado 21 de febrero presentando documentación falsa de residencia española. Después de la verificación de soportes de los documentos por parte de los agentes migratorios, ambos fueron expulsados del país en un vuelo de Avianca con destino a Santo Domingo.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, reiteró que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reforzado los controles migratorios para detectar documentación falsa u obtenida de manera fraudulenta. Hoy contamos con expertos en grafología y documentología en los puestos de control migratorio, lo que nos permite identificar irregularidades con mayor precisión y actuar de manera inmediata”.

Migración Colombia advirtió que intensificará las revisiones documentales en los aeropuertos del país y en los pasos fronterizos para combatir las redes dedicadas a la falsificación de documentos. Tan solo en 2025, más de 50 extranjeros fueron expulsados en el país por antecedentes judiciales e irregularidades en su ingreso.