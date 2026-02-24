Hieren con arma de fuego a alcalde de Ospina, Nariño, durante intento de atraco

Nixon López Foto: Redes sociales

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que sobre las 10:20 a. m., de este martes, se registró un ataque con arma de fuego contra la integridad del alcalde del municipio de Ospina (Nariño), Nixon López.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en el barrio El Recuerdo, localidad de Teusaquillo, durante un intento de atraco contra el funcionario público. Fue durante el forcejeo que uno de los delincuentes accionó su arma y lo hirió.

López fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra bajo observación médica.

Desde la Policía de Bogotá indicaron que adelantan las labores investigativas con el fin de recolectar el material de cámaras de seguridad que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho.

Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, SIEDCO, con corte al 31 de enero de este año, se han registrado 8.032 denuncias por hurto a personas en Bogotá. Una disminución del 17.49 % frente al mismo periodo de 2025 (9.735 casos).

La mayoría de robos ocurrieron sin empleo de armas (78.3 %); 15.3 % con arma blanca; y 5.3 % con arma de fuego.

