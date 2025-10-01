Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Dos jóvenes fueron asesinados en Andes (Antioquia); se han registrado cinco casos

Uno de ellos fue decapitado. Se investiga si detrás del crimen estaría el Clan del Golfo.

Redacción Colombia
01 de octubre de 2025 - 09:24 p. m.
Imagen de referencia. Recientemente fueron asesinados dos mineros en zona rural de Andes.
Imagen de referencia. Recientemente fueron asesinados dos mineros en zona rural de Andes.
Foto: Alcaldía de Andes
En el corregimiento San José, zona rural del municipio de Andes, suroeste antioqueño, se registró un doble homicidio. Dos jóvenes de 17 y 19 años fueron asesinados por sujetos armados que amedrentaron a los trabajadores de la finca Los Leones. Con estos crímenes van cinco registrados en la última semana en el municipio.

De acuerdo con las autoridades, sujetos armados y vestidos de camuflado, que serían integrantes del Clan del Golfo, llegaron a la vereda El Palmar de donde sacaron a Juan José Galeano Araque, de 17 años, y a Juan Pablo Zapata Caro, de 19 años.

A uno de ellos lo asesinaron con disparos de fusil en la zona, luego de que intentó a huir hacia una quebrada. Los delincuentes lo decapitaron y se llevaron la cabeza. Al menor de edad lo hicieron caminar hasta el Alto de la Cruz, a tres kilómetros de donde lo retuvieron, y le dieron un tiro de gracia.

Las autoridades investigan si el caso estaría relacionado con un ajuste de cuentas y/o si detrás estarían involucrados miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, que ha venido cometiendo hechos violentos en el Suroeste antioqueño.

Con estos dos asesinatos se cuentan cinco en la última semana en el municipio. El pasado 25 de septiembre, dos trabajadores de una mina, identificados como Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorno, fueron asesinados en zona rural. Mientras que el 29 de septiembre fue atacado por sicarios Jarlin Alberto Sacedo, de 41 años, en el casco urbano del municipio.

En lo que va corrido del año, ya son 50 los que se han registrado a lo largo de este año en el municipio de Andes, lo que preocupa a la población y organizaciones sociales como Corpades que ha venido denunciando la creciente violencia en la región.

Por Redacción Colombia

