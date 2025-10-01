Logo El Espectador
Colombia
Cundinamarca

CAR impuso medida por procesamiento ilegal de pieles en el municipio de Guaduas

Este procesamiento y almacenamiento de pieles lo realizaban en áreas de conservación ambiental.

Redacción Bogotá
01 de octubre de 2025 - 04:32 p. m.
El predio está ubicado en zona priorizada por el POMCA del río Seco.
Foto: Cortesía
En la vereda La Palmita, del municipio de Guaduas, Cundinamarca, se estaban llevando a cabo actividades de procesamiento y almacenamiento de pieles bovinas, por lo cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), impuso medidas preventivas sobre el predio y suspendió de manera inmediata dicha actividad.

¿Por qué suspendieron la actividad?

Según lo dio a conocer la corporación, de acuerdo con la verificación hecha por la Dirección Regional Bajo Magdalena, estas actividades se desarrollaban ilegalmente en un área de conservación y preservación ambiental, lo anterior establecido en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Seco y sus afluentes directos al río Magdalena.

Estas actividades representan un uso contrario a la vocación del suelo definido para esa zona.

“El ejercicio de dicha práctica resulta contrario a la vocación y uso del suelo, así como a la finalidad de protección y preservación del bosque tropical, generando un impacto negativo sobre el recurso suelo y en las zonas de especial interés ecológico”, señaló Juan Filiberto Cotrino, director de la regional Bajo Magdalena de la CAR.

Además, el funcionario añadió que estas áreas, catalogadas como de interés estratégico para la conservación y sostenibilidad ambiental del territorio, deben ser objeto de protección estricta. La actividad que suspendieron vulneraba justamente la preservación y sostenibilidad de los recursos naturales

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

