CAR impuso medida por procesamiento ilegal de pieles en el municipio de Guaduas

En la vereda La Palmita, del municipio de Guaduas, Cundinamarca, se estaban llevando a cabo actividades de procesamiento y almacenamiento de pieles bovinas, por lo cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), impuso medidas preventivas sobre el predio y suspendió de manera inmediata dicha actividad.

¿Por qué suspendieron la actividad?

Según lo dio a conocer la corporación, de acuerdo con la verificación hecha por la Dirección Regional Bajo Magdalena, estas actividades se desarrollaban ilegalmente en un área de conservación y preservación ambiental, lo anterior establecido en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Seco y sus afluentes directos al río Magdalena.

Estas actividades representan un uso contrario a la vocación del suelo definido para esa zona.

“El ejercicio de dicha práctica resulta contrario a la vocación y uso del suelo, así como a la finalidad de protección y preservación del bosque tropical, generando un impacto negativo sobre el recurso suelo y en las zonas de especial interés ecológico”, señaló Juan Filiberto Cotrino, director de la regional Bajo Magdalena de la CAR.

En Guaduas, Cundinamarca, suspendimos actividades ilegales de procesamiento de pieles bovinas en un área de conservación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del río Seco.❌



En la @CAR_Cundi seguiremos actuando y no permitiremos que este tipo de…

Además, el funcionario añadió que estas áreas, catalogadas como de interés estratégico para la conservación y sostenibilidad ambiental del territorio, deben ser objeto de protección estricta. La actividad que suspendieron vulneraba justamente la preservación y sostenibilidad de los recursos naturales

