Drogaron y robaron a turistas puertorriqueños en Medellín tras cita por aplicación

Imagen de referencia. La denuncia fue interpuesta en Medellín, donde las víctimas relataron que fueron drogadas presuntamente con escopolamina en el apartamento que alquilaron como turistas.

Tres turistas puertorriqueños fueron drogados y asaltados en Medellín tras reunirse con tres mujeres que conocieron por una aplicación de citas. El hecho ocurrió dentro de un apartamento turístico alquilado por los extranjeros, quienes perdieron objetos de alto valor, dinero y documentos personales.

El caso fue denunciado por una de las víctimas. El hombre relató que el contacto con una de las mujeres inició días antes del viaje. Cuando llegaron a la ciudad, acordaron encontrarse en el apartamento donde se hospedaban y la mujer llegó acompañada de dos amigas.

Según su testimonio, en medio del encuentro los tres hombres comenzaron a sentirse mal hasta perder la conciencia. Al despertar, descubrieron que habían sido drogados y despojados de sus pertenencias.

“Prácticamente, no me recuerdo de nada. Mis amigos me contaban cosas que yo no estaba consciente, no recuerdo. Y no, me levanté y perdí mi cadena de oro, mi guillo de oro que tenía un valor de $3.500 dólares (más de 14 millones de pesos colombianos)”, declaró a Telemedellín.

Además de la cadena de oro, perdieron relojes, celulares, dinero en efectivo, perfumes, los pasaportes de los tres turistas, una licencia de conducción y un carné de seguro médico. Tras intentar contactarlas por redes sociales, los hombres confirmaron que habían sido bloqueados por las tres mujeres.

El caso está siendo investigado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que ya cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad que captaron a las sospechosas saliendo del edificio.

Recientemente, las autoridades capturaron a una red delincuencial conocida como “Las Mamacitas”, integrada también por tres mujeres señaladas de usar escopolamina para drogar y robar a extranjeros en Medellín. La Policía continúa con operativos para desarticular grupos dedicados a este tipo de delitos en zonas frecuentadas por turistas.