Duras reacciones a video de niños entrenados por primera línea en Medellín

Rechazo generalizado han despertado los videos que se han conocido en los últimos días en los que se observa a un grupo de jóvenes de la primera línea de Medellín entrenando a menores de edad para eventuales enfrentamientos con la fuerza pública.

El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, publicó en su cuenta de Twitter el fragmento de un video en el que un pequeño se abre paso frente a otros menores que sostienen escudos y lanza lo que sería una botella. Uno de los hombres que graba el video dice “eso era un gas, eso era un gas”. Luego, los adultos arengan a los niños quienes, resguardados con pequeños escudos, avanzan un par de metros. Hacia el final de la grabación se puede ver cuando una menor lanza nuevamente una botella luego de que los mayores le dijeran “devuélvala, devuélvala”.

También le puede interesar: Los hechos que desencadenaron las denuncias de abuso sexual en jardín de Medellín

Señores: ¿Qué tienen ustedes en la cabeza? El entrenamiento militar de menores es un delito de lesa humanidad. Vamos a colaborar con la Fiscalía para que se investiguen estos hechos. pic.twitter.com/sATdMpbFiX — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 6, 2021

En la mañana del martes 6 de julio, el mandatario calificó como “deplorables e irresponsables” las acciones de este grupo de manifestantes. Agregó que toda la sociedad debería rechazar estos hechos y llamó a dejar por fuera de todo conflicto a los menores, “los niños a estudiar, por tal razón ya estamos avanzando con todas las investigaciones que permitan dar con la judicialización que realizaron estas instrumentalizaciones”, señaló Quintero.

En la misma línea se pronunció el presidente de la República, Iván Duque, quien manifestó que “los niños de Colombia se respetan y nadie puede buscar a través de ese tipo de prácticas de reclutamiento y adoctrinamiento convertirlos en herramientas al servicios de la criminalidad”. El presidente también pidió que se adelanten las investigaciones pertinentes para poder sancionar “de manera ejemplerizante” a los responsables de estos hechos.

También puede leer: Profesores del Valle denuncian que no hay condiciones para clases presenciales

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también rechazó lo sucedido y recordó que, si bien el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política, “los niños y niñas son sujetos de especial protección y responsabiliza a la familia, sociedad y Estado a garantizar y velar por sus derechos” y llamó a no utilizar a los menores para estos fines.

La entidad también resaltó la necesidad de adelantar campañas de sensibilización con la sociedad para alertar los riesgos a los que se exponen los niños y niñas si hacen parte de las primeras líneas. En el comunicado, el Instituto invitó a la ciudadanía a informar de manera oportuna a las autoridades en caso de que “en el marco del ejercicio de la protesta se observan vulneraciones o amenazas a los derechos de un niño, niña o adolescente”.

Por diferentes redes sociales los integrantes de la primera línea del Valle de Aburrá, responsables de estas actividades, señalaron que “en ningún momento estamos instrumentalizando a los chicos o entrenándolos para pelear con el Esmad” y aclararon que se trataban de actividades lúdicas con los menores de los barrios aledaños al Parque de los Deseos, donde también jugaron fútbol, pintaron y se entregaron alrededor de 120 regalos.

También puede interesarle: Por lo menos siete estatuas fueron vandalizadas en Córdoba

El personero de la capital antioqueña, William Yeffer Vivas, también reprochó los hechos y apuntó “nuestros niños y niñas deberían estar en los parques jugando e integrándose con la familia, no recibiendo entrenamiento e instrucción sobre cómo se enfrenta la fuerza pública, este hecho no tiene ninguna explicación. Esto no es un juego”.