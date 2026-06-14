El papel de los corredores verdes ante la ola de calor en Medellín

Proyecto Corredores Verdes de la Alcaldía de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

El pasado 21 de mayo, la estación de monitoreo del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín registró temperaturas sobre los 33,8°C, dos décimas por encima del récord de calor que había registrado la ciudad en 2019.

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La razón por la que se están dando estas altas temperaturas, según explica Daniel Ruiz, coordinador general del SIATA (Sistema de Alerta Temprana...