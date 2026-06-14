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El papel de los corredores verdes ante la ola de calor en Medellín

Mientras el Valle de Aburrá registra récords de temperatura y se prepara para el fenómeno de El Niño, los corredores verdes son la principal estrategia de la ciudad para mitigar el calor urbano.

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Laura Orrego
14 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Proyecto Corredores Verdes de la Alcaldía de Medellín.
Proyecto Corredores Verdes de la Alcaldía de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín

El pasado 21 de mayo, la estación de monitoreo del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín registró temperaturas sobre los 33,8°C, dos décimas por encima del récord de calor que había registrado la ciudad en 2019.

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Por Laura Orrego

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