El papel de los corredores verdes ante la ola de calor en Medellín

Proyecto Corredores Verdes de la Alcaldía de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
El pasado 21 de mayo, la estación de monitoreo del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín registró temperaturas sobre los 33,8°C, dos décimas por encima del récord de calor que había registrado la ciudad en 2019.
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La razón por la que se están dando estas altas temperaturas, según explica Daniel Ruiz, coordinador general del SIATA (Sistema de Alerta Temprana...
Por Laura Orrego
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