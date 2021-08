El pico y placa en el Valle de Aburrá empezará el lunes 6 de septiembre

El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, confirmó que el pico y placa para carros particulares empezará el próximo lunes 6 de septiembre. En un inicio la medida estaba pactada para que empezara el 4 de octubre tanto para automóviles como para motos, las cuales seguirán con la misma fecha de inicio. Este restricción regirá en los 10 municipios de esta zona de Antioquia.

La Junta Metropolitana escuchó las peticiones de la ciudadanía y tomó en cuenta que es urgente atender la problemática de movilidad del territorio y por ello acordó que el #PicoYPlaca para vehículos particulares comience a regir el próximo 6 de septiembre en estos términos: — Juan David Palacio C (@jdpalacioc) August 27, 2021

La decisión que tomó la Junta Metropolitana estuvo basada en las peticiones de miles de ciudadanos que consideran que el problema del tráfico en Medellín y toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es insostenible y necesita que medidas que lo ayudan a mitigar.

También puede leer: Mujer que paseó por Medellín en burka es parte de un experimento social

El cambio de fecha de inicio no fue lo único que cambió. Aunque en un inicio las autoridades informaron que la medida iba a regir durante las 24 horas del día, decidieron cambiarlo; ahora los carros no podrán movilizarse entre las 5:00 a.m. y las 8:00 de la noche. La rotación será igual cada 15 días con un número por día.

Juan David Palacio también confirmó que las dos primeras semanas la medida será pedagógica, para que la gente empiece a acostumbrarse nuevamente a no sacar el carro el día que tiene pico y placa. Esto significa que a partir del lunes 20 de septiembre la Policía de Tránsito podrá interponer multas por violación de la medida.