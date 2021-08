Mujer que paseó por Medellín en burka es parte de un experimento social

El pasado martes 24 de agosto los medellinenses que estaban en el centro de la ciudad observaron cómo una mujer vestida con una burka azul paseaba por sitios como Junín, La Playa, Parque Berrío y las escaleras del Metro. Inmediatamente las redes se llenaron de fotos y personas comentando que ya habían empezado a llegar los primeros afganos que llegaran al país en condición de refugiados.

Sin embargo, esta mujer es la artista Isabel Palacio, quien junto con el fotógrafo Daniel Alvarado decidieron hacer un experimento social para conocer lo que opinan las personas de que las mujeres afganas tengan que utilizar esta vestimenta. Esto con el contexto de que Colombia será uno de los países que va a recibir personas de esta nacionalidad, que tuvieron que salir de Afganistán por la retoma del poder por parte de los talibanes.

“Al ver lo que está pasando en Afganistán y la prohibiciones que hay en este país con la retoma del poder por parte de los talibanes, me surgió una duda: ¿cuál sería la reacción de las personas del común al ver una mujer usando la burka en nuestro contexto? Luego de esto me di a la tarea de diseñar una vestimenta de estas para realizar un experimento social en el centro de Medellín y documentar las reacciones de las personas”, aseguró Alvarado.

Isabel Palacio, quien hace perfomance, le contó a RCN Radio que este fue una actividad muy retadora para ella porque es fanática de la fotografía de desnudos. Además contó que fue impresionante ver la cara que tomaban las personas al verla con la burka puesta.

“Me gusta mucho la fotografía de desnudo y esto fue un choque para mí. Sentí demasiado calor. Me recogí el cabello hacia atrás para que no se me viniera a la malla y no me lo podía tocar. No podía acceder a mi propio cuerpo, pese a que lo tenía cubierto y separado del resto del mundo”, le aseguró la artista a la cadena radial.

Alvarado contó en su cuenta de Instagram que durante el recorrido además de captar por medio de fotografías las cara de las personas al ver a la mujer vistiendo la burka, también estuvo muy pendiente de lo que iban diciendo las personas. Comentarios como “ya empezaron a llegar los afganos”, “es una musulmana” o “qué pesar”, fueron algunos de los que escuchó el fotógrafo.

Además de esto, hubo quienes cuando veían pasar a la mujer, aseguraron que la mujer eran “un talibán, hay que tener cuidado porque puede llevar explosivos” o que “dentro de poco las mujeres de Medellín se van a empezar a vestir así”. Otros al ver a la mujer le dijeron: “tranquila mi amor, qué aquí no es necesario vestirse así, si quiere puede salir empelota” o “tranquila mi amor que nosotros le damos bala a los talibanes”.

“De lo anterior pude deducir que la introducción de una cultura diferente a la nuestra y tan extrema, genera diversas opiniones, desde las más respetuosas y compasivas hasta las más tergiversadas y estigmatizadas”, dijo el fotógrafo. Alvarado también confirmó que repetirán el ejercicio en Bucaramanga y Bogotá.

El fotógrafo también recordó que con el regreso de los talibanes al poder, las mujeres se van afectadas no solo en el uso obligatorio de la burka en público. Las prohibiciones, según la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán (RAWA), también incluyen no poder ir a trabajar, restricción en la educación, no utilizar maquillaje, entre otras cosas.