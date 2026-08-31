El rastreo al tusi que se comienza a hacer en Medellín

Imagen de referencia. Secretaría de Salud de Medellín reporta 20 casos de daño vascular por consumo de tusi. Foto: El Espectador

La aparición en urgencias de un paciente con una extremidad fría, morada o sin pulso poco se relaciona con el consumo de un polvo rosado una noche, una semana o hasta quince días antes de que se registraran los síntomas. Esa desconexión es hoy el mayor obstáculo para los médicos que atienden los casos de riesgo vascular por consumo de tusi en Medellín.

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