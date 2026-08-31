Hallaron muerta a Michelle Dayana Henao, la niña que desapareció en Buriticá, Antioquia

Imagen de referencia. La niña fue encontrada a media hora del lugar donde se registró su desaparición. Foto: Óscar Pérez

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo del cuerpo de Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, quien desapareció el pasado lunes 24 de agosto en zona rural del municipio de Buriticá.

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“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, dijo el gobernador.

El cuerpo de la niña fue encontrado en la tarde de este lunes 31 de agosto, en el sector La Aguacatala, que está a media hora del barrio Cristo Rey, donde la niña fue vista por última vez.

Según se evidenció en cámaras de seguridad, la niña saltó un muro para salir de su casa y atravesó una huerta que queda justo al lado. Luego de eso no se volvió a tener información de su paradero.

En la búsqueda de Michelle Dayana se articularon la Policía, Bomberos, Cruz Roja y la Gobernación de Antioquia, además de unidades caninas y drones de detección térmica, con los que las autoridades recorrieron las zonas aledañas a la de la desaparición.

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Según indicó la Personería de Buriticá, Michelle Dayana tenía autismo y presentaba recurrentes ataques de epilepsia, que la hacían desorientarse. De hecho, señalaron que ya se había desaparecido seis veces, pero habían logrado encontrarla horas después.

Por la desaparición de la niña, la gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información de los responsables de su desaparición y por información de su paradero. Además, se intensificaron los controles en terminales y rutas de transporte.

Entre las hipótesis de la desaparición, las autoridades estaban evaluando la participación de terceros. “Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables”, pidió el gobernador de Antioquia tras confirmar la muerte de la niña de seis años.