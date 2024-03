En Medellín proponen una nueva regulación para las rentas cortas o por Airbnb

En 2023, un millón y medio de personas visitaron Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín y Bureau de Medellín

El cierre de las sesiones extraordinarias en el Concejo de Medellín estuvo marcada por un anuncio que hizo el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que llevará al cabildo un proyecto de acuerdo para regular la renta corta de viviendas en la capital antioqueña, dentro de las que se encuentran los servicios de Airbnb.

La idea, según explicó en mandatario, es que con las nuevas regulaciones se pueda controlar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, ante el problema que se está presentando y por el cual han sido capturados tres extranjeros en lo que va corrido de este año

La idea principal es poner restricciones de renta en urbanizaciones residenciales o conjuntos de apartamentos para ofrecer hospedaje. “En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto, donde se dedican al tema de la explotación sexual y la prostitución en nuestra ciudad y no dejan vivir a los vecinos tranquilos”, dijo Gutiérrez.

Aunque el mandatario señaló que está de acuerdo con el uso de plataformas como Airbnb, que se clasifica dentro de las rentas cortas, también indicó que se necesita “que se haga bien, que no le quite el sueño y la tranquilidad a las familias de Medellín. Eso es lo primero que hay que cuidar. Tiene que haber un turismo, pero primero hay que cuidar a quien vive acá. No puede ser que ahora se ponen las cosas buenas para la gente, pero la gente se tiene que ir”.

La propuesta que ha venido haciendo desde hace unas semanas el alcalde de Medellín ha tenido la acogida de la Lonja, que une al gremio inmobiliario y que resaltó la existencia de una normal similar, pero sobre las zonas donde hay actividades comerciales y de servicios, y que se podría aplicar para zonas mayoritariamente residenciales.

“Bienvenida a la vivienda turística, bienvenido al turismo, que se debe controlar este uso de los inmuebles en arrendamiento en cualquier copropiedad de la ciudad, que eso es muy coherente. Lo que nosotros más celebramos es que hoy se estén dando proyectos inmobiliarios, edificios dedicados a la renta corta”, dijo el gerente ejecutivo de La Lonja, Federico Estrada

En una posición contraria se mostró Cotelco, la asociación de hoteleros, quienes señalaron que lo que se requiere es mejorar los controles y no prohibir las rentas ilegales en algunas zonas de la ciudad.

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, en la ciudad 1.700 viviendas prestan el servicio de hospedaje sin la documentación requerida para prestar el servicio turístico, como el Registro Nacional de Turismo (RNT), por lo que en las últimas semanas la Secretaría de Seguridad ha hecho operativos para sellar estos lugares.

“Es importante evitar que los edificios residenciales se vean afectados por situaciones asociadas al control del ruido y la convivencia. Además, debemos velar por la prevención de delitos como la explotación sexual de menores y el consumo de drogas”, dijo en su momento Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.