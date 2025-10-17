En video quedó registrada agresión a operario de aseo en Rionegro, en Antioquia

Las autoridades capturaron a los tres agresores del operario de aseo en el centro de Rionegro. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran indignación ha causado en el municipio de Rionegro, en Antioquia, una brutal golpiza que tres sujetos le dieron a un operario de aseo de la empresa Verde Limpio Colombia, luego de que este les pidió no botar basura en la calle.

Lea: El plan para aliviar la crisis de los afectados por el cierre de la vía al Llano

Parte de la agresión quedó registrada en videos de cámaras de seguridad en los que se ve que a los tres hombres caminar hacia donde se encontraba el operador; luego de esto, los señalados huyen del sitio con una escoba en la mano.

El hecho se registró cerca del parque principal del municipio. El operario fue atendido por las autoridades y trasladado a un centro médico por graves lesiones en la cara, pérdida de dientes y fracturas en extremidades.

Estos serían los presuntos agresores del operario del aseo en Rionegro. Al funcionario lo habrían atacado tras pedirles a 3 hombres que no arrojaran basura en la calle. pic.twitter.com/A251hrRsBB — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 16, 2025

Sumado a esto, la Policía del Valle del Aburrá inició la búsqueda de los responsables de la agresión, quienes fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Le puede interesar: Preocupación por salud de periodista tolimense que resultó herida en accidente

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, señaló que “desde la Alcaldía condenamos con firmeza estos hechos, hacemos el llamado a las autoridades para que actúen con determinación y de manera ejemplar, además acompañamos a nuestro trabajador agredido, exigiendo justicia y respeto por la vida”.

La Alcaldía de Rionegro expresa su total rechazo e indignación frente a la violenta agresión contra un operario de @verdelimpioc mientras realizaba su labor en el espacio público. Rechazamos cualquier forma de agresión y nos solidarizamos con la víctima y su familia. pic.twitter.com/MsjzhhxQuk — Alcaldía de Rionegro (@AlcRionegro) October 16, 2025

Por su parte, la empresa de aseo Verde Limpio añadió que acompañará al operario en el proceso de denuncia. “Repudiamos categóricamente este acto violento e inaceptable, y exigimos respeto hacia quienes, con compromiso y esfuerzo, mantienen limpias las calles de nuestra ciudad. La empresa se encuentra brindando a su colaborador acompañamiento médico, legal y psicológico, además de todo el respaldo institucional necesario”.