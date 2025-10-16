Preocupación por salud de periodista tolimense que resultó herida en accidente

Dayana Patricia Trujillo Guayabo es una reconocida periodista del Tolima. Foto: Archivo Particular

En grave estado de salud permanece la periodista tolimense Dayana Patricia Trujillo Guayabo, quien en la madrugada del pasado martes 14 de octubre sufrió un grave accidente, mientras transitaba en su motocicleta por la carrera 12 Sur con calle 83, en Ibagué.

Según indicó el taxista involucrado en el accidente, él iba a baja velocidad tras dejar un pasajero en el aeropuerto Perales, pero al ver que por el clima se le empañó el vidrio de atrás, decidió detenerse para limpiarlo.

En ese momento, tras frenar bruscamente, la joven periodista chocó contra el taxi y salió volando de la motocicleta. “Yo iba subiendo, no entiendo cómo se estrelló la muchacha. Fue tan impresionante y tan espantoso que no sé qué le pasó. El casco quedó en la mitad de la carretera, no sé si lo traía ajustado. El vigilante de una empresa cercana lo recogió. El impacto lo recibió ella directamente con la cabeza en el pavimento”, dijo al medio Don Tamalio al taxista.

Tras lo ocurrido, el taxista y los testigos pusieron una sombrilla sobre la joven, a la espera de la llegada de la ambulancia, que se demoró 20 minutos. La periodista fue trasladada a Clínica Medicádiz, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos por un trauma craneoencefálico severo.

Guayabo es una reconocida periodista radial y de televisión del Tolima. Además, hace parte del equipo de reporteros del medio El Irreverente.

En marzo de 2025 recibió el Micrófono de Oro por la Asociación Tolimense de Locutores (ATL), con el que se resaltó su trayectoria, compromiso ético y aporte al periodismo de la región.

“Nos unimos en oración para su pronta recuperación y estaremos atentos a lo que suceda con su salud”, señaló Lizeth Carrera, periodista de PyC Noticias y La voz del Tolima.