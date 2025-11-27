Este será el horario del Metro de Medellín este fin de semana por el concierto de J Balvin

Las estaciones que estarán disponibles para el ingreso de usuarios durante la operación extendida en las líneas A y B serán Estadio y Floresta. Foto: Metro de Medellín

El Metro de Medellín anunció cómo operará el sistema este sábado 29 de noviembre y en la madrugada del domingo 30 por el concierto de J Balvin “Hecho en Medellín, Ciudad Primavera”.

La empresa extenderá el servicio desde las 11: 00 p.m. y continuará de forma ininterrumpida durante el domingo, día en que la empresa cumple 30 años. El Metro acompañará la jornada del concierto con la circulación de la tarjeta cívica conmemorativa y con los ajustes operativos para garantizar la movilidad de los asistentes.

La operación extendida aplicará para las líneas A y B. Las estaciones que estarán habilitadas para el ingreso de usuarios serán Estadio y Floresta y para la salida en la línea A estarán disponibles: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Y en la línea B podrán salir por: San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.

La empresa informó que de acuerdo a la afluencia de usuarios tomarán acciones operativas para garantizar la cantidad de trenes necesarios para el traslado de los usuarios.

“Teniendo en cuenta que los puntos de venta en todas las estaciones funcionarán hasta las 11 de la noche, el Metro de Medellín invita a todas las personas a recargar con antelación su medio de pago Cívica y la edición limitada de la Cívica Ciudad Primavera para facilitar y agilizar el ingreso a la red Metro. Las recargas las pueden realizar las personas en las Máquinas de Recarga Automática que operarán continuamente”, recomendó la empresa.

El evento marca el regreso del artista paisa a su ciudad con uno de los espectáculos más grandes de su carrera y mantiene alta expectativa por la presencia de invitados especiales y por el montaje escénico que promete ser una experiencia inmersiva para sus asistentes.

Finalmente la empresa de Metro de Medellín extendió la invitación a sus usuarios a vivir la cultura metro, respetando el reglamento del usuario y que promueve el relacionamiento positivo.