Gobernación del Valle busca inversión extranjera para financiar el Tren de Cercanías

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció durante el Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI, el miércoles 26 de noviembre, que iniciaron la búsqueda de financiadores extranjeros para la primera fase del Tren de Cercanías luego de que el gobierno no asegurara los recursos que estarían destinados para el 70% del proyecto.

La mandataria departamental explicó que ya existen inversionistas interesados en el proyecto que tiene un valor de COP 7,2 billones para la primera fase, que son 14 kilómetros y 13 estaciones con unas de ellas conectadas al servicio de transporte masivo MÍO, y que en convenio con las alcaldía de Cali y Jamundí tienen una parte de los recursos.

“Tenemos tres billones y medio de pesos aprobados con vigencias futuras, pero no logramos la cofinanciación del 70% del Gobierno nacional. Eso no quiere decir que nos quedamos tranquilos y que nos quedamos con los brazos abajo. Tenemos el empuje, la determinación y las ganas de nosotros poder lograr sacar adelante nuestros proyectos como región”, indicó Toro.

Además, la gobernadora manifestó que han trabajado en conjunto con la Financiera de Desarrollo Nacional, quienes han estructurado el proyecto y serán importantes en la búsqueda de la cofinanciación con inversión privada para iniciar la obra.

Por otro lado, sostuvo reuniones con representantes de varios países para explorar alternativas de cooperación con la Unión Europea, Corea del Sur, con Estados Unidos, con el Banco Mundial y con la Corporación Financiera Internacional.

“Nosotros estamos dando la mitad del valor y estamos buscando que haya un inversionista privado que pueda darnos esa cofinanciación a cambio de que van a construir y van a operar el tren, además de otros instrumentos que se están generando alrededor como bienes inmuebles, como poder redensificar todo el tramo por donde va a pasar el tren, y esos son instrumentos que se van a tener que incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial, pero que van a generar unos ingresos más a las personas que vayan a hacer el proyecto”, agregó la mandataria.

Por otro lado, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el convenio, con el que el gobierno aportaría el 70% de la financiación, no se firmó antes del 8 de noviembre porque el proyecto no habría cumplido la etapa de validación de la capacidad de cofinanciación por parte de los entes territoriales.

“Ese proceso está en el Ministerio de Hacienda y el ente territorial debía demostrar su capacidad de cofinanciación, y ahí eso quedó un poco detenido”, expresó Rojas durante el Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI.

Sin embargo, la funcionaria no descartó que el gobierno pueda financiarlo en el futuro, como se había planteado en el inicio del proyecto. Por su parte, la gobernadora manifestó que la relación con el gobierno nacional no está fracturada pero que no existe comunicación en temas de infraestructura.

“Vamos a exigirle a todos los candidatos presidenciales que se comprometan en el próximo gobierno a que nos den esa cofinanciación. Es el proyecto técnicamente más completo que hay en este momento, y que quede claro que nosotros estamos trabajando duro porque vamos a sacar adelante el Tren de Cercanías, el tren va para adelante, el Tren de Cercanías va a ser realidad”, aseguró la mandataria.