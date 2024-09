Esto se sabe del estudiante que agredió con arma blanca a su profesor en Medellín

Imagen de referencia. En la Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Medellín se registró una agresión con arma blanca de un estudiante a un profesor. Foto: Institución Educativa Diego Echavarría Misas

Un estudiante de 13 años agredió a su profesor de física en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Medellín el pasado lunes 16 de septiembre. El incidente ocurrió durante el cambio de jornada escolar en la mañana. El alumno apuñaló al docente cuatro ocasiones y huyó de la institución.

La Policía de Infancia y Adolescencia localizó al joven en su residencia horas después, quien se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y en atención por la Comisaría de Familia.

El estudiante declaró que atacó al docente ante un intento de abuso sexual y luego de que el maestro le hizo tocamientos indebidos. Las autoridades investigan esta acusación y revisan las cámaras de seguridad de la institución. Mientras que el profesor fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue sometido a una cirugía y se encuentra en recuperación.

Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín, rechazó este hecho. “En este momento lo estamos atendiendo tanto a él como a su familia. Sin duda activamos todas las rutas y rechazamos lo ocurrido”, agregó.

La institución suspendió sus actividades académicas de la tarde del lunes y se declaró en asamblea permanente para discutir medidas de seguridad y protección para poder restablecer las clases con normalidad.

Patiño también informó que el profesor había llegado este año a la institución y no tenía ningún problema, ni amenaza, mientras que el estudiante tampoco registraba antecedente. “Inmediatamente buscamos los rasgos y los antecedentes académicos y disciplinarios del estudiante y no tiene ninguno. Es un niño que no ha tenido problemas de disciplina, que no ha tenido problemas de déficit de atención y educativos, entonces eso nos alarma muchísimo más”.

Un hecho similar ocurrió el pasado 22 de agosto en la institución educativa Héctor Abad Gómez, en el barrio Boston de Medellín, donde un estudiante de noveno de bachillerato atacó con un arma blanca a un compañero de curso de su misma edad, después de tener una discusión que terminó en una riña.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá en las comunas 4 (Aranjuez), 5 (Castilla) y 7 (Robledo) son en las que más se han registrado casos de violencia escolar este año.