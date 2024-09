Mujer fue arrastrada por varios metros durante robo en moto en Antioquia (video)

La joven fue arrastrada por varios metros tras quedar enganchada del bolso que el ladrón quería robarle. Foto: Archivo particular

En redes sociales se difundió un video en el que un ladrón en motocicleta arrastra varios metros a una mujer mientras intentaba robarle el bolso, en el barrio Velódromo de Medellín. En el video se escucha a la mujer gritar, mientras es arrastrada por el delincuente, quien hace varias maniobras con la moto, acercándola a la acera y realizando movimientos en zigzag, para que ella soltara la bolsa.

Finalmente, la mujer logra soltarse de la moto y queda tendida en el suelo, herida, mientras que el ladrón huyó en la motocicleta. Los vecinos la socorrieron. Minutos más tarde, la misma cámara de seguridad evidenció que el ladrón regresó al lugar, pero al ver el número de personas, se volvió a ir.

Según relató la víctima, el delincuente le llegó por la espalda y trató de quitarle el bolso. “No sabía qué pensar, solo me decía: ‘me están robando’, pero no entendía por qué me arrastraba. Él tenía el bolso y yo lo tenía atado al brazo”, mencionó a Noticias Caracol la mujer.

La mujer fue trasladada a la Clínica Las Américas, al que llegó con golpes, raspaduras y hematomas severos, por lo que le dieron una incapacidad de 15 días. Posteriormente, acudió a Medicina Legal para formalizar la denuncia, pero asegura que no fue atendida porque el agresor aún no había sido capturado.

Según datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, durante este año se han registrado al menos 17.768 robos a personas en la ciudad, de los cuales 10.917 han sido contra mujeres.

Las comunas con mayor número de casos son La Candelaria con 2.504, El Poblado con 1.205 y Laureles - Estadio con 1.034. Este último incluye al barrio El Velódromo, donde ocurrió el reciente incidente.