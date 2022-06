Evacúan a 68 familias de un conjunto residencial por deslizamiento en Medellín

El movimiento en masa afecta a los habitantes de la torre 7 del conjunto Atavanza. Foto: DAGRD - Medellín

El colapso de un muro de contención en el barrio Rodeo Alto, en Medellín, obligó a la evacuación de 68 familias de la unidad residencial Atavanza, que quedaron en riesgo ante un nuevo deslizamiento por la inestabilidad del terreno y las lluvias.

El hecho se presentó en la madrugada de este miércoles 29 de junio. Según habitantes de la zona, el fuerte estruendo despertó a los vecinos, quienes fueron evacuados por el cuerpo de bomberos. La emergencia no solo afectó a los habitantes de la torre 7 del conjunto residencial, sino además a quienes transitan la vía sobre la carrera 82 con la calle 15 B.

Aunque el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) indicó que adelanta acciones para devolver el paso por la vía y mitigar el riesgo en el lugar, las labores se han retrasado por las lluvias de las últimas horas.

@QuinteroCalle @AlcaldiadeMed ¿Por qué en las Palmas pueden declarar urgencia manifiesta ante situaciones similares y en este caso no? Están esperando a que esto cobre vidas? No solo es un buen privado, afecta el derecho al trabajo y pone en riesgo vida de más de 10.000 familias pic.twitter.com/YtTdHykgNG — Rodeo Alto MeImporta (@RodeoAlto) June 29, 2022

El hecho no es nuevo. De acuerdo con los habitantes de la zona, en marzo del año pasado ya se había presentado un deslizamiento, por lo que el Dagrd había hecho simulacros de evacuación con los habitantes del conjunto.

Así mismo, en la sesión plenaria de este miércoles en el Concejo de Medellín, en el que se hizo un balance de los desastres asociados a la temporada de lluvias, intervino Diana Duque, habitante del barrio Rodeo Alto, quien señaló que las afectaciones en el conjunto afectan a por lo menos 10.000 habitantes de la zona que toman la vía taponada y que es su única ruta de acceso y salida, dado que una vía alterna por una vereda también está cerrada por afectaciones.

“Nos han dicho que las obras están en manos del privado que es la constructora, pero esto no se trata de un asunto de un privado, sino de un derecho público de todas las personas que no tenemos nada que ver y no podemos hacer nada. Se han hecho solicitudes para que se intervenga y ahora estamos en riesgo y estamos encerrados, por lo que les pido que tengan empatía (...), que por favor intervengan y no esperen a que pase algo que mate personas”, indicó Duque.

Por su parte, Laura Duarte, directora del Dagrd, indicó que han analizado el nivel en que ha estado cediendo el talud, así como los criterios de ingeniería. “Desde el Dagrd hay estudios técnicos y detallados que se le han hecho llegar a la constructora, por eso hacemos el llamado a las constructoras a tomar acciones inmediatas sobre la vida de estas personas y por eso voy a revisar y enviar a la secretaría de Seguridad las acciones que de manera inmediata deben tomar”.