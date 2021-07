Feria de la Flores: mayores de 40 años sin vacuna no podrán ingresar

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que la población mayor de 40 años no tiene excusa para no estar vacunada. A medida que avance la inmunización los controles serán más estrictos.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que el ingreso a la Feria de las Flores 2021 para personas no vacunadas y que sean mayores de 40 años, no estará permitido. Según el mandatario, el proceso de vacunación ha ido avanzando y las personas de eos rangos de edad no tienen ninguna excusa para no haber recibido el biológico.

“Quien hoy sea mayor de 50 años y no esté vacunado, no tiene excusa y nos pone en riesgo a todos porque los que ya lo estamos tenemos menor probabilidad de contagio, pero podemos igual tener el virus. Y aquellos que no lo estén pueden enfermarse peor. Por esta razón, hemos tomado la decisión que en los eventos de la Feria de las Flores, aquellas personas mayores de 40 años que no estén vacunadas no van a poder ingresar”, dijo el mandatario.

Quintero también indicó qua a medida de que vaya avanzando el proceso de vacunación en la ciudad, serán más estrictos con estos temas. Llegado el momento bajarán el límite a 30 años y después a 20. Los menores de 40 años podrán ingresar a la feria, pues hasta ahora las autoridades permitieron la vacunación para los de 39 a 30.

“Con esto queremos dar un mensaje de que las personas pueden tomar la decisión de no vacunarse, pero no puede ir a lugares donde exponga a otro ciudadanos al riesgo de contagio”, dijo el mandatario. En varias ciudades del país viene sucediendo una reactivación de los eventos con público y muchas están esperando que el gobierno nacional emita lineamientos que solo permitan el ingreso de los vacunados.

Frente a cómo va a funcionar la logística para determinar si alguien está o no vacunado, el mandatario aseguró que habrá dos filtro de ingreso. El primero será donde le van a pedir el carné a la gente y el segundo será una base de datos donde por el número de cédula podrán saber si la persona está o no inmunizada. Esto se hace con el fin de evitar la presentación de carné falsos.

La Feria de las Flores 2021 irá desde el 13 al 22 de agosto. Debido a la pandemia en esta edición no habrá el desfile de auto clásicos y antiguos. En la ciudad han aplicado 1.786.940 dosis. El alcalde también aseguró que los puestos de vacunación han estado vacíos, otra de las razones para imponer esta restricción de acceso.