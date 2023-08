Fintech Treinta ofrece vacantes de trabajo: conozca los requisitos y cómo aplicar

Imagen de referencia. Treinta comenzó en Bogotá y hoy opera en varias ciudades de Colombia y Latinoamérica. Foto: Freepik

Treinta es una fintech que se dedica a conectar digitalmente a proveedores con pequeños negocios como tiendas de barrio, restaurantes, cigarrerías, licoreras y más. Nació en Bogotá, se ha ido expandiendo a las otras ciudades en Colombia, como Medellín, a otros países como Brasil y hoy cuenta con un equipo de más de 100 personas.

También funciona para que los pequeños empresarios puedan crear catálogos virtuales, para vender en línea, registrar ventas, gastos e inventarios, como una especie de contabilidad. La empresa lo define como una ecosistema digital que busca “brindarles las herramientas tecnológicas necesarias para ayudarlos a controlar sus finanzas, tomar mejores decisiones y hacer crecer su negocio”.

Requisitos para aplicar a las ofertas laborales de Treinta

Treinta anunció que está buscando a más de 10 vendedores TAT (Tienda a Tienda) en Medellín para realizar rutas en diferentes sectores de la ciudad. Le contamos los requisitos y cómo aplicar:

El aspirante debe contar con formación técnica y/o tecnológica en ventas o servicio al cliente.

Mínimo dos años de experiencia en ventas presenciales en calle a comercios de cualquier categoría de productos e industria.

Debe tener excelentes habilidades de negociación, comunicación y manejo de herramientas digitales. Si cuenta con conocimiento sobre plataformas de e-commerce para comercios será un valor agregado para aspirar a esta posición.

Disponibilidad de tiempo completo , ya que se tendrá un horario específico para cada colaborador en este cargo.

Se ofrece contrato a término indefinido , brindando estabilidad y oportunidades de desarrollo.

Es deseable, pero no requisito, que el postulante cuente con un medio de transporte propio, lo cual facilitará su desplazamiento en el cumplimiento de las tareas asignadas. Será un factor que se considerará como parte del perfil ideal para este rol.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Fintech Treinta?

Un vez cumpla con los requisitos establecidos por la empresa, el interesado en aplicar a una de estas vacantes, debe enviar su hoja de vida al correo talent@treinta.co con el asunto “Vendedor TAT + Medellín”. Es indispensable hacer este procedimiento por medio de este correo, puesto que no se recibirán propuestas por ningún otro medio. Recuerde que no se necesita de algún tramitador para acceder a esta oportunidad y el proceso no tiene ningún costo.

