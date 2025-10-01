Dos accidentes en Envigado provocaron choque múltiple y muerte de adulto mayor

En el choque múltiple un vehículo se volcó. Foto: Archivo Particular

Dos graves accidente se registraron este miércoles primero de octubre en Envigado. En el primero, un bus atropello a un adulto mayor que murió en el lugar, mientras que el segundo fue un choque múltiple que terminó con un vehículo volcado.

El primero de los accidentes se registró sobre las 9:30 a.m. en la carrera 38A Sur con calle 43A, por la avenida El Poblado, en el centro del municipio, donde un adulto mayor que intentaba cruzar una calle fue atropellado por un bus de servicio público que no lo vio.

Las autoridades indicaron que la calle tuvo que ser cerrada, mientras se realizaron el CTI realizó los trabajos de levantamiento del cuerpo, lo que ocasionó congestión vial en la mañana.

El segundo caso se registró frente a la pista de patinaje, en la avenida Las Vegas, en el que por lo menos seis carros se vieron involucrados en un choque múltiple.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa que en el hecho terminaron involucrados una camioneta, un taxi y un carro, así como se registraron afectaciones en las luminarias de la vía. Aunque en este caso no se tiene información de cómo se presentó el accidente, las autoridades aseguraron que no salió ninguna persona herida.

Entre enero y agosto de este año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha registrado 11 muertes en accidentes de tránsito en Envigado, de los cuales ocho de las víctimas han sido motocicletas. A la par, se ha registrado un aumento del 57 % de estos casos, en comparación con el mismo periodo del 2024.