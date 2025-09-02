Habitante de calle apuñaló a exasesor de la alcaldía de Medellín, ¿qué se sabe?

Personas de la zona señalaron que no es la primera vez que se registra un ataque así en cercanías de La Alpujarra. Foto: Personería de Medellín

En la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, en el centro de Medellín, se registró en la tarde del pasado lunes primero de septiembre un ataque de un habitante de calle contra un abogado de derechos humanos, en lo que al parecer fue un hecho de intolerancia. El sujeto apuñaló al exasesor de la alcaldía Luis Fernando Parra, luego de que este se habría negado a darle dinero.

El hecho se registró sobre las 5:30 p.m., después de que Parra salió de una reunión en la zona. De acuerdo con las autoridades, un habitante de calle, que vestía una chaqueta negra, una camiseta blanca, una pantaloneta y llevaba una mochila de color azul, se le acercó al abogado y le pidió dinero.

Tras negarse, el sujeto sacó un arma cortopunzante y lo hirió en varias ocasiones en las manos, según indicó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía. Luego de eso, el atacante salió corriendo y huyó del lugar.

Alrededor de las 5:30 p. m., el ciudadano Luis Fernando Parra fue agredido con arma blanca en el sector de Plaza de la Libertad. En este momento, a través de las cámaras y en terreno, la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer.

— Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) September 1, 2025

“Vimos que había mucho alboroto. Nos percatamos de que estaba sucediendo algo. Fuimos a ver y nos encontramos al abogado Luis Fernando quien había acabado de ser atacado por un presunto habitante de calle”, dijo a TeleAntioquia una de las personas que fue testigo del ataque.

Tras lo ocurrido, Villa Mejía, aseguró que “en este momento, a través de las cámaras y en terreno, la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer”.

Personas de la zona han señalado que no es la primera vez que se registra un hecho similar en los alrededores, por lo que la Policía del Valle del Aburrá señaló que reforzarán la seguridad en los puntos críticos del centro de Medellín.

Este caso recuerda el de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, quien el pasado 11 de agosto fue asesinado por un habitante de calle que lo apuñaló.