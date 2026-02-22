Habrá restricciones en la estación Parque Berrío del metro de Medellín; esto debe saber

El cierre de las escaleras centrales se hará desde este lunes 23 de febrero. Foto: Empresa de Desarrollo Urbano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de este lunes 23 de febrero se iniciarán las obras en el parque Berrío, donde se hará la renovación de la infraestructura, recuperación de zonas verdes y acciones para mejorar la seguridad en la zona, lo que implicará el cierre de uno de los ingresos a la estación del Metro de Medellín en la zona.

Lea: Incautan más de una tonelada de estupefacientes en Chocó que pertenecería al Clan del Golfo

Según informó el sistema, por el comienzo de las obras, las escaleras de la estación Parque Berrío que dan directamente al parque estarán cerradas, por lo que, para facilitar el ingreso y la salida por el costado sur, estarán habilitadas las escaleras laterales.

Adicionalmente, el Metro de Medellín indicó que “los accesos del costado norte continuarán operando con normalidad”, así como las obras tampoco afectarán la operación dentro de la estación.

¿Qué se va a hacer en el parque Berrío?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que en el centro de Medellín se tienen planeados cuatro proyectos de renovación en el Parque Berrío, Palacé, Plaza Botero y el entorno del metro, para mejorar la accesibilidad, la seguridad y proteger el patrimonio de la ciudad.

Le puede interesar: Agreden a periodista durante acto político en el centro de Villavicencio

La intervención incluye el cambio de los pisos con baldosa de grano, la preservación de los árboles patrimoniales, entre otras acciones en las que se invertirán por COP 6.904 millones.

“No es solo obra física, no es solo poner bonito el parque de nuevo. Esto tiene que ver también con problemáticas como las de habitantes de calle y temas sociales de venteros en espacio público. Y algo muy importante, es una contratación que se hace directa con una entidad que tiene más del 70 % público, como lo es la Fundación Ferrocarril de Antioquía”, dijo Gutiérrez.

Las obras estarán a cargo de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, mientras que la alcaldía estará encargada de la socialización y reubicación de los vendedores que se encuentran en la zona.