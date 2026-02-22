Incautan más de una tonelada de estupefacientes en Chocó que pertenecería al Clan del Golfo

El cargamento fue hallado en el sector de Cupica, zona rural, durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Armada en el departamento del Chocó. Foto: Redes sociales

Más de 1,1 toneladas de marihuana fueron incautadas en zona rural de Bahía Solano, en el departamento del Chocó, durante un operativo conjunto adelantado por el Ejército Nacional y la Armada de Colombia. El hallazgo se produjo en el sector de Cupica, donde las tropas encontraron 46 bultos y una maleta con estupefacientes.

Según información oficial, el cargamento pertenecería al Clan del Golfo y habría sido almacenado en esa zona para su posterior movilización por rutas del Pacífico, utilizadas históricamente para el envío de droga hacia el exterior.

Operación conjunta en el Pacífico

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas militares y destacó que se trata de un “contundente golpe contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano”.

Gracias al trabajo conjunto entre @COL_EJERCITO y @ArmadaColombia fueron hallados 46 bultos y una maleta con más de 1,1 toneladas de marihuana en el sector de Cupica, Bahía Solano, Chocó, material perteneciente… pic.twitter.com/G9sLOyrdH2 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 22, 2026

Pedro Sánchez señaló que cada kilo incautado representa “menos dinero para el crimen organizado, menos violencia para las comunidades y más control institucional del territorio”. Además, aseguró que no habrá “escondite” para el narcotráfico y que continuarán las operaciones para afectar las economías ilícitas en la región.

Contexto de seguridad en la región

Las autoridades indicaron que el Pacífico chocoano es una zona estratégica para las estructuras del narcotráfico debido a su ubicación geográfica y a la presencia de grupos armados ilegales. En las últimas semanas se han intensificado las acciones militares en la costa que limita con Panamá.

Hace dos semanas fue capturado alias “el Panameño”, señalado integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo y quien, según las autoridades, sería uno de los presuntos responsables del cargamento incautado.

El Gobierno reiteró que mantendrá las operaciones conjuntas en esta región con el objetivo de debilitar las finanzas de las organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.