Hallan, dentro de un costal, el cuerpo de un empresario desaparecido en Antioquia

Se trata Deiby Alberto Blandón Marín, quien estaba desaparecido desde el 5 de julio. Foto: Redes sociales Deiby Alberto Blandón Marín

Tras varios días de búsqueda, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá encontró el cuerpo sin vida de Deivy Alberto Blandón Marín, un empresario que había sido reportado como desaparecido el 5 julio. De acuerdo con la información revelada por sus familiares, el hombre se encontraba en el sector de Exposiciones, en el centro de Medellín, cuando se vio por última vez.

Lea: ¿Quién era el joven que murió en explosión de la Universidad Nacional en Medellín?

Las autoridades señalaron que el hallazgo se registró el pasado 11 de julio en la avenida Regional Oriente Norte, a la altura del barrio La Gabriela de Bello. Según informó El Colombiano, el personal de la Policía adelantaba labores de control cuando encontraron un costal que formaba un bulto en uno de los desagües de esta vía.

Más noticias de Colombia Este es el ferrocarril del gobierno Petro que conectaría Bogotá con el caribe Son 11 grupos empresariales quienes estarían interesados en realizar la consultoría de este proyecto vial. Leer más Este es el ferrocarril del gobierno Petro que conectaría Bogotá con el caribe Video: ladrón intentó robar con un banano a una barbería en Valledupar El ladrón intentó perpetrar un robo en una barbería con un elemento que pretendía hacer pasar por un revolver. Leer más Video: ladrón intentó robar con un banano a una barbería en Valledupar

En el momento de las verificaciones del contenido del saco, encontraron el cadáver envuelto en papel vinipel y bolsas. Sin embargo, en ese momento no se supo de la identidad de la víctima, debido a que los agentes no lo sacaron del costal, según señala el medio ya citado.

Tras lograrse la identificación, las autoridades iniciaron la investigación para establecer los móviles de los delitos cometidos en contra del hombre de 41 años.

La vía en la que fue abandonado el cadáver de Blandón Marín fue habilitada el 20 de diciembre de 2021, y desde ese año se han encontrado ocho cuerpos embolsados. Por tanto, la Administración Local decidió restringir el paso en esta vía desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Cuerpos embolsados en Antioquia

Las autoridades prenden las alarmas ante el aumento de hallazgos de cuerpos embolsados. De acuerdo con la información oficial, se reportan 14 casos en lo corrido de este 2023, seis de los cuales fueron encontrados durante en el mes junio.

Lea también: Video: Así fue el momento exacto de la explosión en local de la 70 en Medellín.

Al parecer, los crímenes se están cometiendo en Medellín, pero los cuerpos son abandonados en zonas alejadas, para no alertar a las autoridades. Carlos Arcila, vocero de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho, comentó que “en el último periodo ha rebajado el índice de homicidios y ha aumentado la desaparición forzada. Lo insólito de la situación es que muchas de estas personas desaparecidas se encuentran embolsadas, torturadas y descuartizadas. ¿Por qué no ocurre dentro de las comunas de Medellín? Para no llamar la atención de las autoridades, para mostrar que en la ciudad no hay homicidios”.

Uno de los casos tuvo lugar el 27 de junio, en La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, cuando trabajadores de una subestación de energía encontraron una cabeza humana. Las autoridades emprendieron una investigación, pues buscan establecer si se trata de John Alexander Cifuentes Agudelo, de quien se encontraron partes de su cuerpo envueltas en bolsas en días anteriores.

De acuerdo con El Colombiano, el comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel José Rafael Miranda, manifestó que aunque todo el panorama es muy incierto, ya que esta modalidad es muy usual para el ajuste de cuentas internas entre grupos delicuenciales.

Le sugerimos: Juzgado de Medellín pone freno a la remodelación del estadio Atanasio Girardot.