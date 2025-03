Hallaron marihuana, tusi y otras drogas en bar de Medellín: así fue el operativo

El bar "10 Amigos" fue cerrado por 10 días tras la incautación de drogas. Su dueño fue capturado y luego dejado en libertad mientras continúa la investigación. Foto: Secretaria de seguridad y convivencia de Medellín

En un operativo de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en el bar “10 Amigos”, ubicado en el barrio El Poblado, las autoridades incautaron 50 paquetes de marihuana, 261 cigarrillos de la misma sustancia, una papeleta de hongos, cuatro dosis de tusi y 35 bolsas de base de coca. La droga fue detectada por un perro antinarcóticos en una bodega del establecimiento.

José Julián Rubio Cano, propietario del bar, fue capturado en el lugar y, aunque quedó en libertad mientras se define su situación judicial, aseguró que la droga no le pertenecía. “Son problemas en la cuadra que a uno lo obligan a hacer eso. Me dijeron que la guardara y yo, para evitar problemas, lo hice, no la iba a vender”, declaró Rubio a El Tiempo, negando ser víctima de extorsiones.

El establecimiento se encuentra registrado en Cámara de Comercio como Salsamentaria 10 Amigos desde 2002, cambió su objeto comercial al expendio de bebidas alcohólicas en 2016 y opera en alianza con una reconocida marca de cerveza. Tras el hallazgo, la Policía ordenó su cierre por 10 días mientras se adelantan las pesquisas para determinar si la droga estaba vinculada a una red criminal que comercializa drogas en exclusivas discotecas de la ciudad.

El operativo en el bar hizo parte de un gran despliegue de control realizado el fin de semana, 1y 2 de marzo, por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en varios establecimientos nocturnos de El Poblado.

Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, además del hallazgo en ’10 Amigos', se ordenó el cierre de otros tres locales sin permisos en regla y se realizaron nueve incautaciones en el espacio público. “Este resultado fue posible gracias a uno de nuestros caninos antinarcóticos, que permitió la detección de estos paquetes, cada uno de ellos con un peso aproximado de 5 kilos”, informó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.

Durante el operativo, las autoridades impusieron 129 comparendos a vehículos por infracciones de tránsito y se inmovilizaron 42 motocicletas y un automóvil. Villa Mejía aseguró que estas acciones son parte de una estrategia para mejorar la seguridad en la comuna y que han permitido la reducción de delitos como homicidios, hurto a personas, de motocicletas, de celulares, a establecimientos comerciales, extorsión, lesiones personales y violencia intrafamiliar.