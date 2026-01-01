Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Hallaron muerta a mujer trans reportada como desaparecida en La Ceja, Antioquia

Yuliza Orozco, quien era reconocida en el municipio del oriente antioqueño, fue encontrada con disparos en la cabeza.

Redacción Colombia
01 de enero de 2026 - 08:12 p. m.
La familia de Yuliza Orozco dejó de tener comunicación con ella en la noche del 29 de diciembre.
Foto: Archivo Particular
En el sector del vivero Gualanday, en los límites entre La Ceja y El Retiro, en el oriente de Antioquia, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Yuliza Orozco, una reconocida mujer trans de la región, que había sido reportada como desaparecida horas antes del hallazgo.

Según indicó la Policía de Antioquia, sobre las 4:30 p.m. del pasado 30 de diciembre, familiares de la mujer trans hicieron la denuncia de la desaparición en la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) La Ceja, debido a que no tenían información de ella desde la noche del 29 de diciembre.

Tras activar el protocolo de búsqueda, el cuerpo finalmente fue hallado con heridas de arma de fuego en la cabeza, luego de que recibieron una llamada de habitantes de la zona rural alertando el asesinato de Orozco.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras que la Sijín anunció que asumió las investigaciones del caso. Por su parte, la Secretaría de Salud de La Ceja, indicó a MiOriente que realizan el acompañamiento psicosocial a la familia, ante lo ocurrido.

De acuerdo con Caribe Afirmativo, en 2025 se registraron 67 asesinatos de personas LGBTI en el país. Desde el asesinato de Sara Millerey, en Bello, Antioquia, la misma organización ha advertido sobre la necesidad de establecer protocolos de prevención en el departamento.

“Esperamos que el cierre de este año convoque a una reflexión como país, como región y como humanidad que hoy más que nunca pedimos una vida digna para las personas LGBTI, y que la igualdad de derechos y construir proyectos de vida desde la dignidad humana es un ejercicio que no puede ser excluido en razón de prejuicios motivados por el desprecio que esta sociedad sigue sintiendo hacia la diversidad sexual”, dijo Wilson Castañeda, director de la organización en su balance del año.

