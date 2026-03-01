A la cárcel hombre que habría asesinado y abandonado a una mujer en una caja en Medellín

El hombre fue judicializado por el presunto feminicidio de una mujer cuyo cuerpo fue hallado dentro de una caja en Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Martín Alonso Garcés Carvajal, de 56 años, quien es acusado de torturar y asesinar a Luisa María Ramírez Díaz, una mujer de 31 años, en diciembre de 2024 en Medellín.

Según la investigación de la Fiscalía, el hombre se acercó a la víctima con el pretexto de informarle sobre el supuesto robo de un celular en el local donde ella trabajaba. Tras ese primer contacto, fue captado por cámaras de seguridad trasladándola en una motocicleta.

Al parecer, la mujer permaneció secuestrada durante cuatro días, al cabo de los cuales su cuerpo fue hallado desmembrado dentro de una caja abandonada en una vía pública del barrio Campo Valdés, en la comuna 4, Aranjuez. Junto a los restos fueron encontradas prendas de vestir, un reloj de hombre y varias camándulas.

“Según declaraciones de testigos, el señalado agresor habría regresado al lugar de trabajo de la víctima haciendo afirmaciones sobre el crimen e indicando que le faltaban más mujeres por atacar”, señaló la Fiscalía en su comunicado.

La detención se produjo durante un operativo de registro y allanamiento en una vivienda del sector San José de la Cima, en el barrio Manrique. En el procedimiento, las autoridades incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Por estos hechos, el fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. Garcés Carvajal no aceptó los cargos y un juez penal de control de garantías ordenó su envío a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.