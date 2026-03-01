Denuncian que extranjeros usan ruta para evadir controles por explotación sexual en Medellín

Imagen de referencia. Este año han sido expulsadas cinco personas que aparecieron en la lista de Angel Watch. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

La alcaldía de Medellín y Migración Colombia señalaron que reforzaron las medidas de control de ingreso de extranjeros a la ciudad, tras evidenciar que varios extranjeros están usando una nueva metodología para entrar sin pasar por los controles en el aeropuerto José María Córdoba.

Además de medidas pedagógicas, las autoridades han aumentado los controles de quienes ingresan a la capital antioqueña, por ello, en lo que va corrido del año, se han expulsado 15 personas, de las cuales cinco aparecían en la lista de Angel Watch, en la que se registran estadounidenses con antecedentes relacionados con abuso sexual, mientras otros dos fueron rechazados tras ser entrevistados.

Sin embargo, Gloria Esperanza Arriero, Directora General de Migración Colombia, resaltó que se han identificado mecanismos que están usando los extranjeros para evadir los estrictos controles.

“Ya identificamos una nueva modalidad. Viajeros que pretenden llegar a Medellín para practicar este tipo de turismo intentan ahora ingresar al país por otras ciudades, aprovechando la amplia conectividad aérea de Colombia. Frente a esta situación, reforzamos aún más los controles en distintos puntos de entrada”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, aseguró que por esta razón se incluyeron controles a extranjeros que llegan de vuelos internacionales con escalas en otras ciudades del país.

“Que ni crean que nos van a evadir los controles. De hecho, hace 15 días, aproximadamente 15 días, dos sujetos fueron inadmitidos por migración en El Dorado, en Bogotá, porque hacían escala de Estados Unidos-Bogotá y directamente viajaban a Medellín. Nosotros ya teníamos la alerta de esos viajes y efectivamente se hicieron esas dos inadmisiones”, añadió el secretario.

Adicionalmente, Villa explicó que trabajan para seguir reforzando las medidas de seguridad. “Estamos en la labor de crear una fuerza de tarea permanente como la del aeropuerto El Dorado para el José María Córdova, con capacidad descentralizada para operar también en el Olaya Herrera. Además, estamos trabajando con Interpol y Migración para que los controles se repliquen en otras terminales aéreas”.