Hombre murió al caer de la ventana de una iglesia que al parecer pretendía robar

El hombre usó una escalera para ingresar por la ventana a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Foto: Google maps

Lo que al parecer sería un intento de robo se convirtió en una tragedia dentro de una iglesia en el oriente de Medellín. Un hombre murió al intentar ingresar por una de las ventanas de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio Las Estancias, en Medellín, con una escalera que no habría soportado su peso.

El cuerpo fue encontrado por el sacerdote de la iglesia, quien sobre el mediodía del pasado domingo 24 de septiembre entró al lugar para prepararse para la primera misa del día. En el suelo encontró al hombre, de 32 años, quien de acuerdo con las autoridades habría muerto por una fractura en el cráneo.

Aunque no se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió, primeras indagaciones de las autoridades identifican que el hombre habría usado una escalera, que se encontraba en mal estado, para subir a uno de los ventanales de la parroquia.

Al temer que se podría caer, el hombre habría usado los cordones de sus zapatos para reforzar la escalera y asegurarse que no tendría problemas para entrar a la iglesia, pero esto no habría sido suficiente; los peldaños no soportaron el peso y el hombre cayó al suelo de una gran altura, lo que provocó su muerte.

Ante esto, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer la muerte del hombre, de quien se dice que era habitante de calle y habría intentado entrar a la iglesia para robar.