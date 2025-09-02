Identificaron a víctimas de la masacre en La Unión, Antioquia

Imagen de referencia. Los cuatro hombres fueron encontrados muertos en zona rural de La Unión, el pasado sábado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las autoridades anunciaron una recompensa hasta de $100 millones por información de los responsables de la masacre que se registró el pasado 30 de agosto, en zona rural del municipio de La Unión, en Antioquia, y que dejó cuatro personas muertas.

El hecho se registró en la vereda San Juan, a 40 minutos del casco urbano del municipio, donde se hallaron los cuerpos de cuatro hombres que presentaban heridas por arma de fuego. En un primer momento, la alcaldesa del municipio, Carmen Judith Valencia, indicó que se trataría de personas que no eran de la comunidad.

Tras su identificación, las autoridades confirmaron que las víctimas fueron Jeiner David Ortega Jiménez, Isaac Pemberthy Gómez, Kevin Andrés Villa Calderón, quienes tenían antecedentes judiciales, y un joven de 17 años.

En el caso de Ortega Jiménez se identificaron anotaciones por violencia intrafamiliar, mientras que Pemberthy había sido relacionado en casos por lesiones personales, homicidio, secuestro simple y porte y tráfico de estupefacientes. En cuanto a Villa Calderón, tenía antecedentes por lesiones personales, hurto, homicidio, porte de armas de fuego y porte y tráfico de estupefacientes.

Tras registrarse el crimen se realizó un consejo de seguridad en el municipio, en el que se anunció la instalación de más cámaras de seguridad, así como el aumento del pie de fuerza del Ejército, mientras que la Policía se comprometió a encargar a un equipo especializado para continuar con las investigaciones del caso.

Además, la gobernación de Antioquia afirmó que llevará al municipio los proyectos de seguridad y canales de comunicación que ha estado promoviendo como los frentes de seguridad, denominados “La finca más segura”.

“Vamos a llegar con las intervenciones integrales contra el delito en los próximos días muy rápidamente, pero también vamos a traer aquí todas las estrategias que desde la gobernación de Antioquia”, dijo el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, Luis Eduardo Martínez.

Las autoridades investigan si el crimen tendría relación con la disputa que han mantenido por control territorial y de las rentas ilegales el Clan del Golfo y miembros del Mesa, que operan en Bello, pero que se han extendido a esta zona de Antioquia.