Estas son las tres víctimas de masacre en Carmen de Viboral; hay un líder social

Diosdado Hernández, quien tenía 31 años, Andrés Felipe Giraldo Velásquez, y Édgar Velásquez, de 49 años, fueron las víctimas de la masacre. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una recompensa hasta de COP 500 millones ofreció la gobernación de Antioquia por información de los responsables de la masacre que se registró el pasado sábado 8 de noviembre en el casco urbano del municipio de Carmen de Viboral. En el ataque tres personas murieron y una más resultó herida.

Lea: Un profesor muerto y cuatro heridos dejó competencia de balineras en Nariño

Según indicó la Policía de Antioquia, sobre las 3:15 p.m., dos sujetos que se movilizaba en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial donde dispararon en reiteradas ocasiones contra las personas que se encontraba en el lugar, lo que provocó la muerte de tres hombres y dejó a una persona más herida.

Tras registrarse el crimen, las autoridades confirmaron que las víctimas fueron Diosdado Soto Hernández, quien tenía 31 años, quien recibió varios disparos en la cabeza; Edgar de Jesús Velásquez Alzate, de 49 años, con heridas similares, y Andrés Felipe Giraldo Velásquez, contratista de la Secretaría de Cultura y Medio Ambiente de la alcaldía.

Sobre este último, el alcalde Hugo Jiménez Cuervo señaló que “recibo con profundo dolor la noticia del fallecimiento de mi compañero y amigo Andrés Giraldo Velásquez. Un ser humano noble y servicial que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad y en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Mi solidaridad con su familia”.

Le puede interesar: Armero 40 años: “Aprender de volcanes es responsabilidad de todos los colombianos”

Sumado a esto, la alcaldía resaltó que Giraldo también era un destacado líder comunitario y juvenil, que era uno de los organizadores y promotores del festival El Carmen Se viste de Flores, que estaba programado para este fin de semana y se tuvo que cancelar.

Sobre lo ocurrido, Corpades indicó que se ha venido presentando una escalada violenta en el oriente antioqueño, “ante la opacidad persistente de la Gobernación de Antioquia, que oculta datos clave sobre estas dinámicas criminales, confirmamos un nuevo atentado armado”.

En respuesta a la masacre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que una comisión especial de la Dijín sea enviada al municipio. “Su director nos manifestó que lo harán y esto permitirá fortalecer las actividades investigativas. Además, he pedido a la Policía de Antioquia reforzar la seguridad con grupos de operaciones especiales, adelantar actividades masivas de control y disuasión; y enviar una comisión permanente de Sijín y Sipol hasta que estos hechos, sucedidos hoy, se esclarezcan totalmente y los responsables queden en manos de la justicia”.

Por lo pronto, desde la alcaldía convocaron a una velatón, que se realizará este domingo 9 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el parque principal del Carmen de Viboral, con el fin de rechazar el hecho violento y rodear a las familias de las víctimas.